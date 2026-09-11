Após mudar nome, pizzaria de Vitória lança delivery e inclui novidades no cardápio

Na Praia do Canto, em uma rua sem saída ao pé da Pedra do Cruzeiro, uma pizzaria vem chamando a atenção pela leveza de sua massa, com fermentação longa e 100% natural. Trata-se da 1006 Pizzeria, antes conhecida como Pocar.





"É o número do apartamento onde tivemos a ideia de abrir uma pizzaria", conta a sócia Brunna Borges, que está à frente do negócio com o marido, Lucas Contini, e o irmão Lucas Borges, chef da casa.





Além de trocar de nome, a 1006 acaba de reformular o cardápio, que traz duas entradas inéditas, quatro novos sabores, pizza do mês, opções de drinques e uma maior variedade de vinhos. A abertura do delivery, operado via iFood, completa a lista de novidades.