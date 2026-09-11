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Pitadas

Após mudar nome, pizzaria de Vitória lança delivery e inclui novidades no cardápio

Inaugurada como Pocar, 1006 Pizzeria fica na Praia do Canto. Veja também: brunch vegetal na Fava e nova temporada do ES Restaurant Week
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 18:01

Pizzaria 1006, na Praia do Canto, em Vitória
Pizzas e entrada da 1006 Pizzeria (antiga Pocar). Foto: Pablo Gonçalves

Na Praia do Canto, em uma rua sem saída ao pé da Pedra do Cruzeiro, uma pizzaria vem chamando a atenção pela leveza de sua massa, com fermentação longa e 100% natural. Trata-se da 1006 Pizzeria, antes conhecida como Pocar. 


"É o número do apartamento onde tivemos a ideia de abrir uma pizzaria", conta a sócia Brunna Borges, que está à frente do negócio com o marido, Lucas Contini, e o irmão Lucas Borges, chef da casa.   


Além de trocar de nome, a 1006 acaba de reformular o cardápio, que traz duas entradas inéditas, quatro novos sabores, pizza do mês, opções de drinques e uma maior variedade de vinhos. A abertura do delivery, operado via iFood, completa a lista de novidades.  

1006 Pizzeria, em Vitória
A pizzaria fica em uma rua sem saída, ao lado da Pedra do Cruzeiro, na Praia do Canto. Foto:
 Acervo/1006 Pizzeria

A inspiração para a elogiada massa da 1006 ainda é o estilo napolitano: farinha de trigo italiana, maturação de 48 a 72 horas, abertura manual, tamanho padrão (26 centímetros de diâmetro, em média), equilíbrio entre maciez e crocância, bordas generosas e visual característico marcado por pintinhas escuras, as chamadas "manchas de leopardo".


Entre os lançamentos, destacam-se a entrada Pizza Roll, composta por rolinhos de massa recheados com muçarela, parmesão e molho de tomate (R$ 39, com seis unidades); a pizza de copa lombo e geleia de abacaxi com pimenta e manjericão (R$ 78); e o sabor do mês, Siciliana, coberta com molho de tomate, muçarela fresca, cogumelos paris, bacon, purê de alho-negro e azedinha (R$ 73).  

Outra boa pedida, disponível somente até este domingo (13), é a Pizza Dog, versão de cachorro-quente feita com a massa de pizza da casa, queijo, salsicha Frankfurt, cebola roxa e cebolinha bem picadinhas, mostarda e compota de tomate fermentado (R$ 38).

1006 Pizzeria, em Vitória
Pizza Dog. Foto: Pablo Gonçalves

Na seção de drinques, há clássicos como Fitzgerald e Aperol Spritz, e as opções custam de R$ 24 a R$ 39. A carta de vinhos reúne 24 rótulos, alguns em tamanho baby (187 ml) e meia garrafa. O funcionamento é de terça a domingo, a partir das 18h. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, Vitória. Mais informações: @1006pizzeria.   

Brunch com menu vegetal é destaque em Vila Velha 

Especializada em produtos sem glúten, ingredientes lácteos e alimentos derivados de animais, a confeitaria Fava promove um brunch especial no próximo domingo, 20 de setembro, para inaugurar seu novo espaço na Praia da Costa. 


No charmoso quintal da casa, das 9h30 às 12h, será servido um menu com oito itens preparados pela chef Luana Garcia. A lista inclui pãezinhos de queijo de castanha de caju e doce de leite; muxá capixaba de canjiquinha, coco e canela; quiche de carne de caju com folhas orgânicas e molho de mexerica; e bolo de cumaru, chocolate branco, castanha-do-Pará e cupuaçu. 

Brunch servido pela chef Luana Garcia no quintal da Fava Confeitaria, em Vila Velha
Brunch servido pela chef Luana Garcia no quintal da Fava Confeitaria. Foto: Arquivo pessoal

São opções de bebida café, suco de cajá e chá, e o valor por pessoa é R$ 150 por pessoa. Reservas e mais informações pelo site Sympla ou no Whatsapp (21) 96961-7592. A Fava fica na rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @confeitaria.fava.    

Festival 

ES Restaurant Week retorna em outubro; conheça participantes  

"Brasil de Norte a Sul" será o tema da segunda edição de 2026 da ES Restaurant Week, que acontece entre 22 de outubro e 22 de novembro. Durante a nova temporada do evento, os estabelecimentos participantes vão oferecer combinações inéditas com entrada, prato principal e sobremesa, no almoço ou no jantar, a preços fixos por pessoa. Entre os restaurantes já confirmados para a próxima edição estão Argento Parrilla, Argento Praia, Johnny Rockets, Nonna Barberina, Tero Brasa e Vinho e Vilelê Gastrobar. Cardápios e a lista final das casas serão divulgados no site de HZ e também pelos canais oficiais do festival. Mais informações: @restaurantweekbrasil

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