Pastel e caldo de cana são tema de festival em Ibiraçu; veja programação

Em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, o grande destaque da gastronomia local é a combinação de pastel frito e caldo de cana fresquinho e bem gelado. Essa tradição, muito conhecida pelos capixabas que viajam pela BR-101, será tema de um festival entre os dias 10 e 12 de setembro, no parque de exposições da cidade.





Com entrada gratuita, o Festival do Pastel e Caldo de Cana vai reunir as três pastelarias mais famosas da região - Califórnia, Parada Ibiraçu e Rota 101 - para comemorar os 135 anos de emancipação política do município.