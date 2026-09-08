Pastel e caldo de cana são tema de festival em Ibiraçu; veja programação

Em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, o grande destaque da gastronomia local é a combinação de pastel frito e caldo de cana fresquinho e bem gelado. Essa tradição, muito conhecida pelos capixabas que viajam pela BR-101, será tema de um festival entre os dias 10 e 12 de setembro, no parque de exposições da cidade.
Com entrada gratuita, o Festival do Pastel e Caldo de Cana vai reunir as três pastelarias mais famosas da região - Califórnia, Parada Ibiraçu e Rota 101 - para comemorar os 135 anos de emancipação política do município.
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O cardápio de pastéis disponível na festa terá mais de 30 opções de recheio, e a massa do quitute, crocante e sequinha, estará à venda com formatos criativos e cores variadas.
Moqueca de camarão, bacalhau com palmito, costela, queijo com goiabada e até hambúrguer estão na lista de recheios, salgados e doces, oferecidos pelas pastelarias. Durante o festival, o preço dos pastéis vai ficar entre R$ 11 (recheio simples) e R$ 27 (smash burger).
Além do protagonista do evento, a praça gastronômica terá estandes com massas, bolinhos, frango frito com batata, sanduíches variados, churrasquinho, acarajé, gorjão de peixe, costelinha ao barbecue, torresmo, carne de sol e choripán.
A boa cerveja artesanal capixaba também está garantida, com a presença das locais I Lupi, de Ibiraçu; Três Torres, de João Neiva; e Moro e Pedra Beer, de Aracruz. Produtos da agroindústria capixaba e artesanato também farão parte do festival, que terá espaço kids e atrações musicais ao vivo, entre elas a banda Casaca e o cantor Cadu Caruzo, com tributo a Cazuza.
Quinta-feira - 10/09
18h - Abertura do festival
20h - Ferna e Banda (brasilidades)
22h - Casaca
Sexta-feira - 11/09
17h - Abertura do festival
19h30 - Arthur e Rafael (sertanejo)
22h - Seis 3 (show-baile)
Sábado - 12/09
18h - Abertura do festival
20h - Cris Hitz (brasilidades)
22h - Cadu Caruzo (especial Cazuza)
FESTIVAL DO PASTEL E CALDO DE CANA DE IBIRAÇU
Quando: 10, 11 e 12 de setembro de 2026 (de quinta a sábado)
Onde: Parque de Exposições de Ibiraçu. Rua dos Tucanos, Bela Vista, Ibiraçu
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalpastelecaldodecana.