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Tradição da BR-101

Pastel e caldo de cana são tema de festival em Ibiraçu; veja programação

Evento acontece de 10 a 12 de setembro no parque de exposições da cidade, com entrada gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 14:49

Pastel e caldo de cana da Pastelaria Califórnia, em Ibiraçu
Caldo de cana e pastéis da Califórnia, fundada em 1960. Foto: Bernardo Coutinho/Arquivo A Gazeta

Em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, o grande destaque da gastronomia local é a combinação de pastel frito e caldo de cana fresquinho e bem gelado. Essa tradição, muito conhecida pelos capixabas que viajam pela BR-101, será tema de um festival entre os dias 10 e 12 de setembro, no parque de exposições da cidade. 


Com entrada gratuita, o Festival do Pastel e Caldo de Cana vai reunir as três pastelarias mais famosas da região - Califórnia, Parada Ibiraçu e Rota 101 - para comemorar os 135 anos de emancipação política do município. 

O cardápio de pastéis disponível na festa terá mais de 30 opções de recheio, e a massa do quitute, crocante e sequinha, estará à venda com formatos criativos e cores variadas. 


Moqueca de camarão, bacalhau com palmito, costela, queijo com goiabada e até hambúrguer estão na lista de recheios, salgados e doces, oferecidos pelas pastelarias. Durante o festival, o preço dos pastéis vai ficar entre R$ 11 (recheio simples) e R$ 27 (smash burger).

A pastelaria Parada Ibiraçu vende pastéis coloridos
Os pastéis de massa colorida são destaque na Parada Ibiraçu. Foto: Vitor Jubini/Arquivo A Gazeta

Além do protagonista do evento, a praça gastronômica terá estandes com massas, bolinhos, frango frito com batata, sanduíches variados, churrasquinho, acarajé, gorjão de peixe, costelinha ao barbecue, torresmo, carne de sol e choripán.


A boa cerveja artesanal capixaba também está garantida, com a presença das locais I Lupi, de Ibiraçu; Três Torres, de João Neiva; e Moro e Pedra Beer, de Aracruz. Produtos da agroindústria capixaba e artesanato também farão parte do festival, que terá espaço kids e atrações musicais ao vivo, entre elas a banda Casaca e o cantor Cadu Caruzo, com tributo a Cazuza. 

Programação musical:

Quinta-feira - 10/09

18h - Abertura do festival 

20h - Ferna e Banda (brasilidades) 

22h - Casaca


Sexta-feira - 11/09

17h - Abertura do festival

19h30 - Arthur e Rafael (sertanejo)

22h - Seis 3 (show-baile) 


Sábado - 12/09

18h - Abertura do festival 

20h - Cris Hitz (brasilidades) 

22h - Cadu Caruzo (especial Cazuza) 

A banda Casaca em apresentação no festival Degusta Beer, no Shopping Vila Velha, em abril de 2026
A banda Casaca vai se apresentar na quinta (10). Foto: Reprodução/Instagram @bandacasaca @beerdegusta

FESTIVAL DO PASTEL E CALDO DE CANA DE IBIRAÇU

Quando: 10, 11 e 12 de setembro de 2026 (de quinta a sábado)

Onde: Parque de Exposições de Ibiraçu. Rua dos Tucanos, Bela Vista, Ibiraçu

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalpastelecaldodecana

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