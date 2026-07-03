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Pitadas

Novo restaurante exalta a natureza com frescor e personalidade nas montanhas do ES

Conheça o Sapucaia da Mata, que faz sua estreia na região de Pedra Azul. Veja também: café da Lindt em Vitória e reta final do Roda de Boteco 2026
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 07:00

Restaurante Sapucaia da Mata, no Hotel Natureza Eco Lodge, em Vargem Alta
Vegetais e especiarias se destacam nas receitas da casa. Foto: Fernando Madeira
Conectado às riquezas naturais que embelezam o entorno da Pedra Azul, um novo restaurante traz personalidade, frescor e sabores surpreendentes à alta temporada gastronômica da região. Com cardápio inédito lançado nesta semana, o Sapucaia da Mata substitui a filial do d'Bem na charmosa hospedagem Eco Lodge Natureza, na Reserva Águia Branca.     

Aberto ao público todos os dias, do café ao jantar, o espaço preserva a mesma estrutura, com lareira, adega, bar e dois salões aconchegantes - o mais amplo tem vista para a piscina e para o icônico campo de golfe da propriedade.

Nas mesas, pratos internacionais dividem a cena com criações da chef Suely Faiçal, que assina o menu como consultora. Receitas para compartilhar e combinações veganas chegam com destaque à carta, que apresenta 18 lançamentos.  
Restaurante Sapucaia da Mata, no Hotel Natureza Eco Lodge, em Vargem Alta
Restaurante fica em uma charmosa hospedagem das montanhas capixabas. Foto: Fernando Madeira

Para abrir as refeições, há desde ceviche de melão (R$ 88) até carpaccio de wagyu (R$ 92), passando por steak tartare, em versão autoral que inclui tomate concassé e creme de ricota com limão (R$ 98). Ideal como petisco, o schnitzel (milanesa de porco) é servido com creme de cogumelos, geleia artesanal de frutas vermelhas e batatas rústicas (R$ 84). 


Na ala das massas, estreiam o ravióli de banana-da-terra com camarões grelhados, molho de moqueca e crocante de parmesão (R$ 128) e o cappelletti gratinado (R$ 92), ambos individuais. Já a sessão de pratos para dividir tem como novidade o flat iron ao chimichurri com vegetais grelhados, alho confit e molho de tahine (R$ 320) e o cozido português, acompanhado por pirão do próprio caldo e arroz branco (R$ 305).      

O protagonismo vegetal se revela no Natureza (shiitake fresco, arroz negro, legumes, couve crocante e relish de abacaxi com pimenta/R$ 98/individual) e faz bonito no Preferido - mix de grão-de-bico e lentilha muito bem temperados com especiarias junto a cenoura, brócolis, pétalas de cebola e uva verde, acrescido de sour cream, molho de tahine e um saboroso espetinho de frango com toque de laranja (R$ 92, individual).


O Sapucaia da Mata funciona diariamente: das 8h às 10h30 para café da manhã (R$ 99 por pessoa), das 11h às 15h para almoço, das 16h às 19h para lanche da tarde e das 19h às 22h para jantar. Rodovia ES-164, Km 303,5, Alto Castelinho, Vargem Alta. Mais informações: @naturezaecolodge.   

Chocolateria suíça abre loja com café em Vitória 

A Lindt acaba de inaugurar sua primeira loja com cafeteria no Espírito Santo. Instalada na Ala Parque, no primeiro piso do Shopping Vitória, na Capital, o espaço contempla a linha completa de chocolates da marca e conta com um cardápio exclusivo. Nele estão opções como o Lindor Cappuccino (R$ 18,99), preparado com as famosas trufas Lindor, além de chocolate quente (R$ 19,99/90ml), e variações de espresso e café com leite. 

Nova loja Lindt no Shopping Vitória
Nova loja Lindt no Shopping Vitória conta com cafeteria. Foto: Lindt/Shopping Vitória

Fundada há 177 anos em Zurique, na Suíça, a Lindt & Sprüngli é considerada líder mundial no segmento de chocolates premium. Os produtos começaram a ser distribuídos no Brasil em 1969 e, desde 2014, a marca mantém operação própria no país. Atualmente, a atuação brasileira é resultado de uma parceria com o Grupo CRM, responsável também pelas marcas Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau. Todos os chocolates comercializados são importados das fábricas da Lindt na Europa.

Últimos dias para botecar e votar

Domingo, 5 de julho, é o último dia para experimentar os petiscos do concurso Roda de Boteco 2026, que acontece em 40 bares da Grande Vitória. As criações dos estabelecimentos para a 22ª edição do evento são vendidas a um preço único, R$ 64,90, e o valor já inclui uma cerveja de cortesia (Original/600ml).


As receitas mais votadas pelo público serão reveladas na noite de 11 de julho, durante a festa de encerramento do Roda de Boteco, o Botecão, na Praça do Papa, em Vitória. Além da premiação, o evento terá muito samba e pagode com Dilsinho, Bom Gosto e Arlindinho. Mais informações: @rodadeboteco.

Petisco do Recanto Gastrobar no Roda de Boteco 2026
Medalhão Caipira: petisco representa o Recanto Gastrobar no concurso. Foto: Tasty Click

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