



Aberto ao público todos os dias, do café ao jantar, o espaço preserva a mesma estrutura, com lareira, adega, bar e dois salões aconchegantes - o mais amplo tem vista para a piscina e para o icônico campo de golfe da propriedade.





Nas mesas, pratos internacionais dividem a cena com criações da chef Suely Faiçal, que assina o menu como consultora. Receitas para compartilhar e combinações veganas chegam com destaque à carta, que apresenta 18 lançamentos.