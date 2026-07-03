Primo que indicou diarista que matou casal de idosos se sente 'culpado'

Maria Clotilde e Cláudio Atala em foto publicada nas redes sociais pelo casal Reprodução | Facebook

O primo de uma das vítimas disse à polícia que se sente culpado por ter indicado a diarista de 30 anos suspeita de matar um casal de idosos com 24 facadas, em Belo Horizonte . Paola Paola Stefany Neto Cirino foi presa nesta quinta-feira (02).

O que aconteceu

Homem afirmou que indicou a suspeita para trabalhar. Segundo o delegado Gustavo Barletta, em entrevista à TV Globo, ele disse em depoimento que conhecia Paola havia algum tempo e a recomendou para fazer faxinas na casa de parentes. Ainda de acordo com o investigador, o homem disse estar abalado e se sentir culpado pela indicação ao casal de idosos, Cláudio Atala Inácio, 75, e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, 76.

Ele disse que conhece ela [a diarista] já há algum tempo. Ele indicou ela para trabalhar para os seus parentes. Está muito triste, se sente culpado por conta dessa situação Gustavo Barletta Delegado

Polícia apura outro possível crime. O delegado afirmou que o homem também relatou ter passado mal enquanto assistia ao jogo da seleção brasileira contra o Marrocos, ocasião em que Paola estava com ele.

"Ela então sugeriu que ele fosse dormir. Ele foi, mas depois percebeu que a sua carteira havia sumido. Ele disse que jamais desconfiaria dela. Então, comprovando-se, nós indiciaremos ela por mais um crime", disse ainda Barletta.

A reportagem tenta contato com defesa da diarista. O espaço segue aberto para manifestações.

Cena do crime foi grotesca, diz polícia

Casal foi morto a facadas dentro de apartamento. A perícia apontou que o advogado foi atingido por 17 facadas, e a esposa dele com sete golpes. Os dois foram encontrados mortos no imóvel onde moravam, no bairro São Pedro, em Belo Horizonte.

Investigação apura possível latrocínio. A perícia não encontrou sinais de arrombamento no apartamento, mas identificou uma gaveta revirada onde eram guardadas semijoias. Familiares também relataram o desaparecimento de objetos, como celulares e uma bolsa de grife.

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"Para vocês terem uma ideia da cena que a equipe teve no local, a cena foi grotesca, muito sangue casa afora. Foi de extrema barbárie e violência a forma como esses idosos foram acionados. Só para vocês terem uma ideia, a senhora tinha sete facadas no corpo e o homem, 17. Isso por si só já denota quão intencionada esta autora estava em ceifar a vida dos idosos", declarou a Polícia Civil em coletiva de imprensa.

Filho encontrou os pais mortos. O casal foi localizado após o filho estranhar a falta de contato desde a manhã de segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, Maria Clotilde estava caída na sala, enquanto Cláudio foi encontrado sobre a cama de um dos quartos.