Vila Velha: vias vão ser interditadas na Prainha para festival a partir desta sexta (3)

O parque da Prainha, em Vila Velha, recebe a partir desta sexta-feira (03) o Vila Rock Festival, que vai até domingo (5). Em razão disso, algumas vias serão interditadas para a organização do evento.
Na entrada da Prainha serão instaladas barreiras fixas em horários específicos. O acesso será permitido apenas a moradores, comerciantes e veículos previamente cadastrados e autorizados.
Os bloqueios acontecem nas ruas Antônio Ataíde, Cabo Aylson Simões e Luiza Grinalda.
Horário das interdições
Sexta-feira (3): a partir das 19h;
Sábado (4): a partir das 17h;
Domingo (5): a partir das 16h.