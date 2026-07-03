Quase 1 milhão de lares capixabas não têm computador nem tablet, aponta IBGE

Quase 1 milhão de domicílios do Espírito Santo não tinham microcomputador nem tablet em 2025, o equivalente a mais da metade das residências do Estado. O número é o maior da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, iniciada em 2016, e foi divulgado na quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Segundo o levantamento, 985 mil dos 1,603 milhão de domicílios capixabas estavam sem os equipamentos no ano passado. Em 2016, eram 623 mil residências nessa condição.





Por outro lado, 618 mil domicílios possuíam pelo menos um desses equipamentos. Desse total, 589 mil contavam com microcomputador, 148 mil tinham tablet e 120 mil possuíam os dois dispositivos.





Os números mostram uma mudança no perfil dos equipamentos presentes nos lares capixabas ao longo da última década.