Globalsys leva tecnologia desenvolvida no ES para o mercado internacional

“Hoje a realidade do mercado é operar cadeias, sistemas e processos cada vez mais integrados. Com isso, a capacidade de desenvolver tecnologia aderente às necessidades do negócio passa a ser mais relevante do que a localização dos fornecedores dessas soluções. A Globalsys construiu essa competência ao longo de sua história, o que naturalmente abriu espaço para ampliar a atuação junto a parceiros e clientes internacionalmente”, afirma Eduardo Glazar, CSO da Globalsys.