Globalsys leva tecnologia desenvolvida no ES para o mercado internacional

A transformação digital tem permitido que soluções tecnológicas desenvolvidas localmente alcancem mercados internacionais. É nesse cenário que a Globalsys, empresa capixaba com 16 anos de atuação no setor, tem expandido sua presença em Portugal.
Por meio de uma estratégia construída ao longo dos anos com foco em relacionamento e compreensão profunda das necessidades dos clientes, a expansão para o mercado europeu reflete a confiança conquistada em projetos desenvolvidos no Brasil.
“Hoje a realidade do mercado é operar cadeias, sistemas e processos cada vez mais integrados. Com isso, a capacidade de desenvolver tecnologia aderente às necessidades do negócio passa a ser mais relevante do que a localização dos fornecedores dessas soluções. A Globalsys construiu essa competência ao longo de sua história, o que naturalmente abriu espaço para ampliar a atuação junto a parceiros e clientes internacionalmente”, afirma Eduardo Glazar, CSO da Globalsys.
Com mais de 500 mil horas dedicadas a projetos de tecnologia e inovação, a Globalsys atua ao lado de seus clientes na construção e evolução de soluções que aumentam a eficiência operacional, conectam processos, sistemas, dados e sustentam o crescimento do negócio.
Expansão de fronteiras
Um dos exemplos dessa internacionalização é a parceria com a Pharmanexo, a maior plataforma de integração para compra de medicamentos do setor privado de saúde. A parceria teve início em 2018, quando a companhia buscava um apoio para assumir a sustentação e evolução de sua plataforma digital.
Após avaliar fornecedores de diferentes regiões do país, a Pharmanexo escolheu a Globalsys, principalmente pela relação de confiança construída desde os primeiros contatos. Quando a empresa iniciou sua entrada no mercado português, contou com o apoio da tecnologia capixaba para sustentar a operação, levando a parceria estabelecida no Brasil para um novo contexto internacional.
“Em um cenário onde muitas iniciativas falham por falta de uma base sólida, a empresa se posiciona na contramão de soluções genéricas, priorizando profundidade, aderência e sustentação de tecnologia. Essa abordagem garante não apenas a entrega de projetos, mas também a sua continuidade e evolução, com soluções que se adaptam ao contexto específico de cada organização”, pontua Glazar.
Outro projeto desenvolvido para o mercado europeu foi realizado em parceria com a Fluid HR, empresa portuguesa especializada em recrutamento e seleção com o uso de inteligência artificial. O desafio consistia em integrar diferentes sistemas que operavam de forma isolada, exigindo intervenções manuais para consolidar dados e garantir a consistência das informações. A solução permitiu conectar os ambientes tecnológicos da empresa, aumentando a eficiência operacional e a confiabilidade dos processos.
“Um processo de integração digital que tradicionalmente levaria cerca de um mês e meio foi concluído em apenas três dias. Além disso, a utilização da plataforma Gnexum integrada ao Satryo, nosso orquestrador de inteligência artificial, foi capaz de interpretar o comportamento do usuário e entregar respostas de forma centralizada”, completa Glazar.
No momento, a aposta da Globalsys está direcionada ao desenvolvimento de soluções personalizadas, desenhadas a partir da realidade de cada organização, em contraste com modelos padronizados que, no mercado, nem sempre atendem às demandas específicas dos negócios.
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