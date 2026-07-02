Quase 1 milhão ganha acesso à internet em dez anos no ES

O avanço da infraestrutura promoveu um salto de inclusão digital no Espírito Santo na última década. Entre 2016 e 2025, quase um milhão de moradores passaram a fazer parte do grupo com acesso à rede. Mesmo com a evolução do serviço, cerca de 350 mil capixabas continuam à margem da conectividade.
O raio-x do acesso à internet no Estado faz parte do Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Pnad Contínua, divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o levantamento, o número de usuários saltou de 2,3 milhões para 3,2 milhões em dez anos — uma alta de 41%. Com isso, a rede já alcança 90% da população local com 10 anos ou mais.
Mulheres e adultos na faixa dos 40 anos lideram
Os dados do IBGE detalham o perfil de quem está on-line. As mulheres são as que mais navegam: 91% delas utilizaram a internet nos três meses anteriores à pesquisa. Entre os homens, o índice é de 89,6%.
Em números absolutos, a faixa etária com maior volume de internautas é a de 40 a 49 anos, somando 624 mil pessoas. Na outra ponta, crianças de 10 a 13 anos formam o menor contingente, com 186 mil conectados.
Na educação, a Pnad revela que 617 mil estudantes capixabas usam a internet com frequência, enquanto 57 mil alunos ainda esbarram na exclusão digital e seguem off-line.
O uso de internet por idade
- 10 a 13 anos: 186 mil
- 14 a 19 anos: 307 mil
- 20 a 24 anos: 277 mil
- 25 a 29 anos: 299 mil
- 30 a 39 anos: 574 mil
- 40 a 49 anos: 624 mil
- 50 a 59 anos: 448 mil
- 60 anos ou mais: 542 mil
Celular é a principal porta de entrada
Os números confirmam a preferência pelos dispositivos móveis para navegar. Nove em cada dez capixabas (90,4%) com mais de 10 anos têm um telefone celular para uso pessoal.
O acesso aos aparelhos também ocorre de forma precoce no Estado: 49,1% das crianças e 10 a 13 anos já têm aparelho móvel. Entre os adolescentes, a proporção chega a 87,4%.
Percentual que tem celular por grupo de idade
- 10 a 13 anos: 49,1%
- 14 a 19 anos: 87,4%
- 20 a 24 anos: 97,6%
- 25 a 29 anos: 98,2%
- 30 a 39 anos: 98,5%
- 40 a 49 anos: 97,5%
- 50 a 59 anos: 95,6%
- 60 anos ou mais: 81,9%
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