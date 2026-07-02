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Pessoas on-line

Quase 1 milhão ganha acesso à internet em dez anos no ES

Mulheres e adultos na faixa dos 40 anos lideram o uso da rede no Espírito Santo. Levantamento também aponta que 57 mil estudantes continuam off-line

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2026 às 14:32

O avanço da infraestrutura promoveu um salto de inclusão digital no Espírito Santo na última década. Entre 2016 e 2025, quase um milhão de moradores passaram a fazer parte do grupo com acesso à rede. Mesmo com a evolução do serviço, cerca de 350 mil capixabas continuam à margem da conectividade.


O raio-x do acesso à internet no Estado faz parte do Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Pnad Contínua, divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).


Segundo o levantamento, o número de usuários saltou de 2,3 milhões para 3,2 milhões em dez anos — uma alta de 41%. Com isso, a rede já alcança 90% da população local com 10 anos ou mais.

Homem usando celular para navegar na internet
Cerca de 90% da população capixaba usam celular
 DC Studio/Magnific

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Os dados do IBGE detalham o perfil de quem está on-line. As mulheres são as que mais navegam: 91% delas utilizaram a internet nos três meses anteriores à pesquisa. Entre os homens, o índice é de 89,6%.


Em números absolutos, a faixa etária com maior volume de internautas é a de 40 a 49 anos, somando 624 mil pessoas. Na outra ponta, crianças de 10 a 13 anos formam o menor contingente, com 186 mil conectados.


Na educação, a Pnad revela que 617 mil estudantes capixabas usam a internet com frequência, enquanto 57 mil alunos ainda esbarram na exclusão digital e seguem off-line.

O uso de internet por idade

  • 10 a 13 anos: 186 mil
  • 14 a 19 anos: 307 mil
  • 20 a 24 anos: 277 mil
  • 25 a 29 anos: 299 mil
  • 30 a 39 anos: 574 mil
  • 40 a 49 anos: 624 mil
  • 50 a 59 anos: 448 mil
  • 60 anos ou mais: 542 mil

Celular é a principal porta de entrada

Os números confirmam a preferência pelos dispositivos móveis para navegar. Nove em cada dez capixabas (90,4%) com mais de 10 anos têm um telefone celular para uso pessoal.


O acesso aos aparelhos também ocorre de forma precoce no Estado: 49,1% das crianças e 10 a 13 anos já têm aparelho móvel. Entre os adolescentes, a proporção chega a 87,4%.

Percentual que tem celular por grupo de idade

  • 10 a 13 anos: 49,1%
  • 14 a 19 anos: 87,4%
  • 20 a 24 anos: 97,6%
  • 25 a 29 anos: 98,2%
  • 30 a 39 anos: 98,5%
  • 40 a 49 anos: 97,5%
  • 50 a 59 anos: 95,6%
  • 60 anos ou mais: 81,9%

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