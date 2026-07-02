Quase 1 milhão ganha acesso à internet em dez anos no ES

O avanço da infraestrutura promoveu um salto de inclusão digital no Espírito Santo na última década. Entre 2016 e 2025, quase um milhão de moradores passaram a fazer parte do grupo com acesso à rede. Mesmo com a evolução do serviço, cerca de 350 mil capixabas continuam à margem da conectividade.





O raio-x do acesso à internet no Estado faz parte do Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Pnad Contínua, divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Segundo o levantamento, o número de usuários saltou de 2,3 milhões para 3,2 milhões em dez anos — uma alta de 41%. Com isso, a rede já alcança 90% da população local com 10 anos ou mais.