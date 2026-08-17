Modelo capixaba Gizele Oliveira participa de clipe do KATSEYE e recebe elogio de Pabllo Vittar

Do Espírito Santo para uma produção de um dos grupos pop que mais têm chamado atenção no cenário internacional. A modelo capixaba Gizele Oliveira participou do clipe de “Hootie Frutti”, nova música do grupo feminino KATSEYE.
Natural de Vila Velha e radicada nos Estados Unidos, Gizele compartilhou nas redes sociais um trecho de sua participação no vídeo e comemorou mais um trabalho internacional na carreira.
A aparição também chamou a atenção de nomes conhecidos entre os mais de 1 milhão de seguidores da capixaba. Nos comentários da publicação, Pabllo Vittar escreveu “My girl”, acompanhado de um coração, enquanto a modelo americana Sofia Jamora também reagiu ao trabalho. Gizele mantém uma carreira internacional há mais de uma década e ficou conhecida mundialmente após desfilar no Victoria's Secret Fashion Show em 2017 e 2018.
Além da participação de Gizele, outro detalhe de “Hootie Frutti” animou especialmente os fãs brasileiros. A música mistura elementos do funk e inclui um trecho cantado em português: “Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente!”. A surpresa rapidamente repercutiu entre o público do país nas redes sociais, reforçando a conexão da nova faixa do KATSEYE com o Brasil.
“Hootie Frutti” integra WILD, terceiro EP do grupo, lançado em 14 de agosto pela HYBE x Geffen Records. O novo projeto sucede Beautiful Chaos, de 2025, trabalho que ampliou a projeção internacional do KATSEYE e levou o grupo ao Top 10 da Billboard 200. O grupo também já recebeu indicação ao Grammy.
Nascida em Vila Velha, Gizele começou a trabalhar como modelo em 2013 e se mudou para os Estados Unidos no início da carreira. A capixaba já contou que chegou a Miami com pouco dinheiro, sem falar inglês e longe da família. Anos depois, consolidou-se no mercado internacional da moda, participou de trabalhos para grandes marcas e também ampliou sua atuação como influenciadora digital.