Modelo capixaba Gizele Oliveira participa de clipe do KATSEYE e recebe elogio de Pabllo Vittar

Do Espírito Santo para uma produção de um dos grupos pop que mais têm chamado atenção no cenário internacional. A modelo capixaba Gizele Oliveira participou do clipe de “Hootie Frutti”, nova música do grupo feminino KATSEYE.





Natural de Vila Velha e radicada nos Estados Unidos, Gizele compartilhou nas redes sociais um trecho de sua participação no vídeo e comemorou mais um trabalho internacional na carreira.





A aparição também chamou a atenção de nomes conhecidos entre os mais de 1 milhão de seguidores da capixaba. Nos comentários da publicação, Pabllo Vittar escreveu “My girl”, acompanhado de um coração, enquanto a modelo americana Sofia Jamora também reagiu ao trabalho. Gizele mantém uma carreira internacional há mais de uma década e ficou conhecida mundialmente após desfilar no Victoria's Secret Fashion Show em 2017 e 2018.