TV Globinho volta à Globo em edição especial 11 anos após seu fim

As crianças que cresceram nos anos 2000 podem comemorar: a TV Globinho está de volta! Mas só por um dia. A Globo anunciou que o programa infantil ganhará uma edição especial em 10 de outubro, às vésperas do Dia das Crianças.

A atração será exibida na manhã de sábado, como parte da programação do Criança Esperança 2026. Entre os dias 10 e 12 de outubro, a emissora vai apostar na nostalgia para revisitar personagens, brincadeiras e memórias marcantes da infância.

A Maratona da Esperança será encerrada na noite de segunda-feira (12) com o Show da Esperança, que irá ao ar logo após o capítulo de Quem Ama Cuida. O tema da campanha deste ano é "Protegendo o Futuro das Crianças". A iniciativa é realizada em parceria com a Unesco.

Exibida de julho de 2000 a agosto de 2015, a TV Globinho foi a principal atração infantil das manhãs da Globo. Ao longo de sua história, passou por diferentes formatos e teve apresentadores como Marina Ruy Barbosa, Letícia Colin, Angélica, Ícaro Silva e Geovanna Tominaga.

Durante os anos em que esteve no ar, o programa exibiu desenhos e séries que se tornaram populares entre o público infantil, como Pokémon, Dragon Ball Z, Bob Esponja e As Meninas Superpoderosas.

Nos primeiros anos, a TV Globinho era exibida de segunda a sexta-feira, mas, com o sucesso da atração, logo ganhou espaço nas manhãs de sábado. A partir de 2012, com a estreia do programa Encontro, passou a ser exibida apenas aos sábados. Três anos depois, em 2015, deixou a programação da Globo definitivamente e cedeu espaço ao É de Casa.