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TV Globinho

TV Globinho volta à Globo em edição especial 11 anos após seu fim

Programa terá exibição única como parte da programação do Criança Esperança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 16:09

Marina Ruy Barbosa, aos 14 anos, comandando o programa TV Globinho
Marina Ruy Barbosa, aos 14 anos, comandando o programa TV Globinho FolhaPress
As crianças que cresceram nos anos 2000 podem comemorar: a TV Globinho está de volta! Mas só por um dia. A Globo anunciou que o programa infantil ganhará uma edição especial em 10 de outubro, às vésperas do Dia das Crianças.

A atração será exibida na manhã de sábado, como parte da programação do Criança Esperança 2026. Entre os dias 10 e 12 de outubro, a emissora vai apostar na nostalgia para revisitar personagens, brincadeiras e memórias marcantes da infância.

A Maratona da Esperança será encerrada na noite de segunda-feira (12) com o Show da Esperança, que irá ao ar logo após o capítulo de Quem Ama Cuida. O tema da campanha deste ano é "Protegendo o Futuro das Crianças". A iniciativa é realizada em parceria com a Unesco.

Exibida de julho de 2000 a agosto de 2015, a TV Globinho foi a principal atração infantil das manhãs da Globo. Ao longo de sua história, passou por diferentes formatos e teve apresentadores como Marina Ruy Barbosa, Letícia Colin, Angélica, Ícaro Silva e Geovanna Tominaga.

Durante os anos em que esteve no ar, o programa exibiu desenhos e séries que se tornaram populares entre o público infantil, como Pokémon, Dragon Ball Z, Bob Esponja e As Meninas Superpoderosas.

Nos primeiros anos, a TV Globinho era exibida de segunda a sexta-feira, mas, com o sucesso da atração, logo ganhou espaço nas manhãs de sábado. A partir de 2012, com a estreia do programa Encontro, passou a ser exibida apenas aos sábados. Três anos depois, em 2015, deixou a programação da Globo definitivamente e cedeu espaço ao É de Casa.

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