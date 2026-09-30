Desemprego em queda não basta para garantir trabalho de qualidade no ES

Isso não autoriza tratar toda informalidade da mesma forma. Há profissionais independentes que escolhem trabalhar por conta própria e têm autonomia real. O problema está em transformar um grupo tão diverso em um rótulo único e ignorar a parcela que permanece informal por falta de alternativa.





Para o empregado sem carteira, a ausência de vínculo significa não contar com férias remuneradas, 13º salário, FGTS ou seguro-desemprego. Para o trabalhador por conta própria sem formalização, costumam ser maiores as dificuldades para comprovar renda, emitir nota, acessar crédito adequado e contribuir regularmente para a Previdência. Quando a renda é imprevisível, a família posterga consumo, reduz investimentos em qualificação e enfrenta qualquer imprevisto com menos proteção.





Essa situação também tem consequências para a economia. Pequenos negócios fora dos canais formais têm mais obstáculos para vender a empresas maiores, participar de cadeias de fornecedores e crescer com financiamento. A arrecadação é apenas um dos efeitos. Relações frágeis tendem a reduzir planejamento, investimento e mobilidade social.





O perfil do mercado capixaba ajuda a explicar parte desse quadro. A safra de café eleva as contratações em determinados meses e responde por uma parcela relevante da ocupação no interior. Construção, comércio e serviços também têm grande rotatividade e concentram muitas pequenas atividades. O Estado criou 24,2 mil postos formais no primeiro semestre, um resultado importante. Ainda assim, a alta da informalidade mostra que a geração de emprego com carteira não foi suficiente para acompanhar o aumento da ocupação total.





Por isso, a análise do mercado de trabalho não pode se limitar à taxa de desemprego. É preciso acompanhar renda real, rotatividade, duração dos vínculos, horas trabalhadas, proporção de trabalhadores por conta própria com CNPJ e cobertura previdenciária. Esses indicadores mostram se a ocupação está se convertendo em uma base mais segura para as famílias ou apenas em uma sucessão de trabalhos de curto prazo. Eles também ajudam a identificar onde está o problema: na qualificação, na sazonalidade, no custo de formalizar ou na falta de conexão entre quem procura trabalho e quem oferece vagas.





As respostas também devem ser diferentes conforme o território. Nas regiões cafeeiras, o desafio é aproveitar a contratação sazonal para ampliar qualificação e oportunidades fora do pico da colheita. Na Grande Vitória, projetos de construção, logística e indústria demandam trabalhadores com competências específicas. Para o pequeno prestador de serviços, orientação e acesso a canais de venda podem ser mais úteis do que uma abordagem exclusivamente fiscalizatória. Não há uma única política para um mercado de trabalho tão heterogêneo.