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Crime em 2021

Caso Rayssa: ex-namorado é condenado a 28 anos de prisão por feminicídio de adolescente em Cariacica

Rayssa da Silva Souza tinha 15 anos quando foi morta com um tiro na cabeça, em abril de 2021. Guilherme Mamede Santos foi condenado pelo Tribunal do Júri na terça-feira (29)

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 08:00

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 set 2026 às 08:00
Guilherme Mamede Santos é ex-namorado de Raissa e suspeito de assassiná-la em Cariacica
Guilherme Mamede Santos foi condenado pelo assinato de Rayssa em Cariacica Reprodução / TV Gazeta

Acusado de matar a ex-namorada Rayssa da Silva Souza, de 15 anoscom um tiro na cabeça em abril de 2021, em Cariacica, Guilherme Mamede Santos foi condenado a 28 anos de prisão pelo crimeA sentença foi proferida na terça-feira (29), durante sessão do Tribunal do Júri, no Fórum do município.


O réu foi condenado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelas qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.


O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Cariacica, informou que sustentou em plenário as provas apresentadas na denúncia e atuou pela responsabilização do réu.


Segundo o MPES, desde 2024 o feminicídio é considerado crime autônomo, com pena prevista de 20 a 40 anos de prisão. Na época em que Rayssa foi assassinada, porém, o feminicídio ainda era uma qualificadora do crime de homicídio. Por isso, a condenação seguiu a legislação vigente no momento do crime.

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O crime

O crime aconteceu em 24 de abril de 2021, em Cariacica. Segundo o MPES, Rayssa vivia um relacionamento abusivo com Guilherme, marcado por ameaças e agressões. O homem não aceitava o fim do relacionamento.


No dia anterior ao assassinato, a adolescente fugiu para a casa de uma prima, em Cariacica, na tentativa de terminar o namoro.


Na manhã seguinte, Rayssa foi até a casa dos pais, em Vila Velha. Ainda de acordo com o Ministério Público, Guilherme a encontrou no local, armado, e a obrigou a sair com ele.


Os dois seguiram para a casa de um tio da adolescente, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Em um momento de distração do familiar, Guilherme atirou na cabeça de Rayssa e fugiu.


O homem ficou foragido até setembro de 2022, quando foi preso.

Raissa da Silva Souza, 15 anos, assassinada em Vila Prudêncio, Cariacica
Raissa da Silva Souza, 15 anos, assassinada em Vila Prudêncio Rede Social

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