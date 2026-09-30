Caso Rayssa: ex-namorado é condenado a 28 anos de prisão por feminicídio de adolescente em Cariacica

Acusado de matar a ex-namorada Rayssa da Silva Souza, de 15 anos, com um tiro na cabeça em abril de 2021, em Cariacica, Guilherme Mamede Santos foi condenado a 28 anos de prisão pelo crime. A sentença foi proferida na terça-feira (29), durante sessão do Tribunal do Júri, no Fórum do município.





O réu foi condenado pelo crime de homicídio triplamente qualificado, pelas qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.





O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Cariacica, informou que sustentou em plenário as provas apresentadas na denúncia e atuou pela responsabilização do réu.





Segundo o MPES, desde 2024 o feminicídio é considerado crime autônomo, com pena prevista de 20 a 40 anos de prisão. Na época em que Rayssa foi assassinada, porém, o feminicídio ainda era uma qualificadora do crime de homicídio. Por isso, a condenação seguiu a legislação vigente no momento do crime.