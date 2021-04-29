Assassinada com um tiro, Raíssa organizou última festa da família

Raissa tinha no sorriso fácil uma de suas marcas registradas Crédito: Redes sociais

A adolescente foi alvo da ira de um namorado que insistia em não aceitar a escolha de Raissa em não namorá-lo mais. O crime aconteceu na casa do tio da menina, em Vila Prudêncio, Cariacica. E até hoje não se tem uma solução.

Sempre divertida quando criança, Raissa adorava dançar as músicas da moda. Animava a todos com as cantorias e passava grande parte do tempo se divertindo com os cavalos da família antes de entrar na adolescência. "Ela ia muito na minha casa, era doce e cheia de sorrisos. Cresceu no bairro, mas há quatro anos os pais se mudaram para Vila Velha , com os dois irmãos mais novos de Raissa", conta a avó, Glória de Castro, 55 anos, estudante de serviço social.

FUTURA POLICIAL

E quando crescesse? "Ah, ela falava que quando fosse adulta seria policial, pois as mulheres policiais impunham respeito, segundo ela. Minha neta sonhou e não conseguiu realizar", lamentou a avó.

Aluna aplicada no colégio, a diversidade de coisas que Raissa gostava de fazer era imensa. Até curso de fotografia a adolescente fez para fazer fotos das amigas.

Raissa da Silva Souza, 15 anos, namorada Crédito: Rede Social

O NAMORO

O sonho e a vida de Raissa acabaram quando ela chegou na adolescência, a tão famosa fase das experimentações. Entre idas e vindas para Flexal, onde morava a irmã mais velha de Raissa e a maioria dos tios, primos e a avó, a menina cruzou com o um morador do bairro, Guilherme Mamede. Logo depois de completar 14 anos, Raissa engatou no namoro não bem visto pela família.

Raissa vivia circulando de moto com o namorado, muitas vezes sem usar capacete e em alta velocidade pelas ruas de Flexal. O visual mudou, novos vícios e já não frequentava mais a escola. Até dos pais e dos parentes a menina se afastou.

"Era uma moça muito bonita, educada e comportada. As lembranças serão sempre dela pequena e se divertindo. É o que sobrou pra gente. Minha neta só tinha 15 anos e ainda tanto a aprender pela vida a frente. Mas acabou tudo" Gloria de Castro - Avó de Raissa

Entre altos e baixos no relacionamento, as poucas vezes que Raissa se reuniu com a família teve que abrir mão da presença do namorado. Já que não era uma relação vista com bons olhos pelos parentes, ela evitava. No Natal, porém, a garota do sorriso fácil organizou uma confraternização que contou com muita música, pais, tios, primos e até a vovó dançando muito e se divertindo.

PERDÃO

No dia 23 de janeiro, Raissa reencontrou a família, mas dessa vez em razão da tristeza. Um tio havia sido assassinado dentro de casa a tiros, em Flexal. No velório do tio, a adolescente chegou acompanhada pelo namorado e pediu permissão à avó para ele entrar também no local.

"Eu jamais diria não. Raissa me deu um abraço e pediu perdão. Disse 'vó, me perdoe pela vida torta que estou levando', e chorou. Ela estava chocada com a perda do tio. Eu disse para ela só procurar ficar bem, pois era uma fase de adolescente rebelde", relembra a avó.

O que Dona Glória não sabia é que três meses depois daquele abraço da neta, a estaria enterrando também assassinada.

Raissa da Silva Souza, 15 anos, assassinada em Vila Prudêncio Crédito: Rede Social

O CRIME

O caso ainda está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), mas ainda sem respostas para os parentes que temem uma outra tragédia.