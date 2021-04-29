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Raissa da Silva Souza, 15, anos morta em Cariacica
Raissa tinha no sorriso fácil uma de suas marcas registradas Redes sociais
Feminicídio

Assassinada com um tiro, Raíssa organizou última festa da família

A adolescente de 15 anos foi morta pelo ex-namorado, no dia 24 de abril, na casa de um tio em Cariacica

Glacieri Carraretto

Repórter de Cotidiano

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 19:50

Publicado em

29 abr 2021 às 19:50
Raissa da Silva Souza, 15, anos morta em Cariacica
Raissa tinha no sorriso fácil uma de suas marcas registradas Crédito: Redes sociais
Projeto Todas Elas
A filha mais velha do pai e o dengo da avó, Raissa da Silva Souza era uma garota muito extrovertida. Criada em Flexal, Cariacica, a menina de 15 anos adorava dançar. Tanto que colocou a família toda para balançar as 'cadeiras' no último Natal. Realmente foi o último evento festivo para Raissa, pois ela foi assassinada com um tiro na cabeça no último dia 24 de abril.
A adolescente foi alvo da ira de um namorado que insistia em não aceitar a escolha de Raissa em não namorá-lo mais. O crime aconteceu na casa do tio da menina, em Vila Prudêncio, Cariacica. E até hoje não se tem uma solução. 
Sempre divertida quando criança, Raissa adorava dançar as músicas da moda. Animava a todos com as cantorias e passava grande parte do tempo se divertindo com os cavalos da família antes de entrar na adolescência. "Ela ia muito na minha casa, era doce e cheia de sorrisos. Cresceu no bairro, mas há quatro anos os pais se mudaram para Vila Velha, com os dois irmãos mais novos de Raissa", conta a avó, Glória de Castro, 55 anos, estudante de serviço social.

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FUTURA POLICIAL

E quando crescesse? "Ah, ela falava que quando fosse adulta seria policial, pois as mulheres policiais impunham respeito, segundo ela. Minha neta sonhou e não conseguiu realizar", lamentou a avó. 
Aluna aplicada no colégio, a diversidade de coisas que Raissa gostava de fazer era imensa. Até curso de fotografia a adolescente fez para fazer fotos das amigas. 
Raissa da Silva Souza, 15 anos, foi morta em Cariacica
Raissa da Silva Souza, 15 anos, namorada Crédito: Rede Social

O NAMORO

O sonho e a vida de Raissa acabaram quando ela chegou na adolescência, a tão famosa fase das experimentações. Entre idas e vindas para Flexal, onde morava a irmã mais velha de Raissa e a maioria dos tios, primos e a avó, a  menina cruzou com o um morador do bairro, Guilherme Mamede.  Logo depois de completar 14 anos, Raissa engatou no namoro não bem visto pela família. 
Raissa vivia circulando de moto com o namorado, muitas vezes sem usar capacete e em alta velocidade pelas ruas de Flexal. O visual mudou, novos vícios e já não frequentava mais a escola. Até dos pais e dos parentes a menina se afastou.  
"Era uma moça muito bonita, educada e comportada. As lembranças serão sempre dela pequena e se divertindo. É o que sobrou pra gente. Minha neta só tinha 15 anos e ainda tanto a aprender pela vida a frente. Mas acabou tudo"
Gloria de Castro - Avó de Raissa
Entre altos e baixos no relacionamento, as poucas vezes que Raissa se reuniu com a família teve que abrir mão da presença do namorado. Já que não era uma relação vista com bons olhos pelos parentes, ela evitava. No Natal, porém, a garota do sorriso fácil  organizou uma confraternização que contou com muita música, pais, tios, primos e até a vovó dançando muito e se divertindo. 

PERDÃO

No dia 23 de janeiro, Raissa reencontrou a família, mas dessa vez em razão da tristeza. Um tio havia sido assassinado dentro de casa a tiros, em Flexal. No velório do tio, a adolescente chegou acompanhada pelo namorado e pediu permissão à avó para ele entrar também no local.
"Eu jamais diria não. Raissa me deu um abraço e pediu perdão. Disse 'vó, me perdoe pela vida torta que estou levando', e chorou. Ela estava chocada com a perda do tio. Eu disse para ela só procurar ficar bem, pois era uma fase de adolescente rebelde", relembra a avó. 
O que Dona Glória não sabia é que três meses depois daquele abraço da neta, a estaria enterrando também assassinada. 
Raissa da Silva Souza, 15 anos, assassinada em Vila Prudêncio, Cariacica
Raissa da Silva Souza, 15 anos, assassinada em Vila Prudêncio Crédito: Rede Social

O CRIME

A morte de Raissa é tratada como feminicídio e a polícia tem como principal suspeito o ex-namorado com quem a adolescente havia terminado o relacionamento um dia antes. Após ameaças via áudio e vídeo, ele encontrou Raissa na casa dos pais de onde a tirou chorosa e terminou morta. 
O caso ainda está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), mas ainda sem respostas para os parentes que temem uma outra tragédia. 
"Ela era uma moça muito bonita, educada e comportada. As  lembranças serão sempre dela pequena ou se divertindo na piscina, jogando bola, toda alegre. É o que sobrou pra gente que fica carregando no peito essa dor de nunca mais vê-la. Minha neta só tinha 15 anos e ainda tanto a aprender pela vida a frente. Mas acabou tudo", desabafou a avó.

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