Quem faz o slam capixaba? Websérie reúne poetas e agentes culturais em cinco episódios

A cena do slam capixaba ganhou um novo registro em vídeo. A websérie “Vozes do Slam Capixaba”, produzida pelo coletivo Xamego, já está com os cinco episódios disponíveis no YouTube. A produção reúne poetas, educadores e agentes culturais em conversas sobre a trajetória, a força e os caminhos da poesia falada no Espírito Santo.





A partir das histórias de quem participa da construção desse movimento, a série aborda temas como a importância social da poesia falada, o protagonismo de jovens negros e periféricos e a presença do slam em escolas e universidades.





A proposta também é preservar diferentes perspectivas sobre essa trajetória, reunindo olhares de pessoas que contribuíram para a construção da cena no passado, que seguem movimentando o movimento no presente e que ajudam a pensar seus próximos passos.





Ao todo, 11 entrevistados participam da produção: Rissiani Queiróz, Carlos Abelhão, Marquin Oliveira, Marciel Cordeiro, Carol Souto, Rafaella Machado, Taru Souza, Yan Brandemburg, Carol Lacerda, Esther Couto e Bartô Dias.





Quem conduz as conversas é João Martins, poeta, professor e cofundador do Slam Xamego. Nascido em Vitória, formado em Letras e autor dos livros “Fútil” e “O eco do seu nome”, ele conduz os encontros costurando histórias, experiências e diferentes trajetórias da poesia falada no Espírito Santo.





Para João, a produção funciona também como uma forma de registrar e preservar a memória do slam capixaba.





“Em 2025, o Xamego lançou ‘Slam ES: A Historiografia’, uma websérie documental em seis episódios que conta a trajetória do slam no Espírito Santo. Agora, com ‘Vozes do Slam Capixaba’, a gente amplia esse olhar para as pessoas que fazem essa história acontecer: suas experiências, suas perspectivas e os caminhos que estão sendo construídos para o futuro da poesia falada no estado”, explica João.