Quem faz o slam capixaba? Websérie reúne poetas e agentes culturais em cinco episódios

A cena do slam capixaba ganhou um novo registro em vídeo. A websérie “Vozes do Slam Capixaba”, produzida pelo coletivo Xamego, já está com os cinco episódios disponíveis no YouTube. A produção reúne poetas, educadores e agentes culturais em conversas sobre a trajetória, a força e os caminhos da poesia falada no Espírito Santo.
A partir das histórias de quem participa da construção desse movimento, a série aborda temas como a importância social da poesia falada, o protagonismo de jovens negros e periféricos e a presença do slam em escolas e universidades.
A proposta também é preservar diferentes perspectivas sobre essa trajetória, reunindo olhares de pessoas que contribuíram para a construção da cena no passado, que seguem movimentando o movimento no presente e que ajudam a pensar seus próximos passos.
Ao todo, 11 entrevistados participam da produção: Rissiani Queiróz, Carlos Abelhão, Marquin Oliveira, Marciel Cordeiro, Carol Souto, Rafaella Machado, Taru Souza, Yan Brandemburg, Carol Lacerda, Esther Couto e Bartô Dias.
Quem conduz as conversas é João Martins, poeta, professor e cofundador do Slam Xamego. Nascido em Vitória, formado em Letras e autor dos livros “Fútil” e “O eco do seu nome”, ele conduz os encontros costurando histórias, experiências e diferentes trajetórias da poesia falada no Espírito Santo.
Para João, a produção funciona também como uma forma de registrar e preservar a memória do slam capixaba.
“Em 2025, o Xamego lançou ‘Slam ES: A Historiografia’, uma websérie documental em seis episódios que conta a trajetória do slam no Espírito Santo. Agora, com ‘Vozes do Slam Capixaba’, a gente amplia esse olhar para as pessoas que fazem essa história acontecer: suas experiências, suas perspectivas e os caminhos que estão sendo construídos para o futuro da poesia falada no estado”, explica João.
Criado em janeiro de 2019, o Xamego se apresenta como o primeiro slam afetivo do Espírito Santo. O coletivo nasceu a partir dos jovens poetas João Victor Martins Silva, Filipe de Souza Rocha e Marcos de Oliveira da Silva, com a proposta de colocar o afeto no centro da poesia falada e fortalecer a cultura das juventudes capixabas.
O Xamego ganhou espaço na cena capixaba com a realização de competições de slam e ações formativas, ajudando a fortalecer o movimento e a incentivar o surgimento de novos poetas. Entre 2022 e 2024, o coletivo também ficou responsável pela organização do Slam ES, campeonato estadual de poesia falada.
Já em 2025, foi reconhecido como ponto de cultura e ampliou sua atuação para a produção audiovisual e registro da memória do slam.