Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vozes do Slam Capixaba

Quem faz o slam capixaba? Websérie reúne poetas e agentes culturais em cinco episódios

“Vozes do Slam Capixaba” reúne educadores e agentes culturais em cinco episódios sobre a trajetória, o presente e os caminhos da poesia falada no Espírito Santo
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 09:00

O Xamego
O Xamego Ricardo Henrique/Xamego

A cena do slam capixaba ganhou um novo registro em vídeo. A websérie “Vozes do Slam Capixaba”, produzida pelo coletivo Xamego, já está com os cinco episódios disponíveis no YouTube. A produção reúne poetas, educadores e agentes culturais em conversas sobre a trajetória, a força e os caminhos da poesia falada no Espírito Santo.


A partir das histórias de quem participa da construção desse movimento, a série aborda temas como a importância social da poesia falada, o protagonismo de jovens negros e periféricos e a presença do slam em escolas e universidades.


A proposta também é preservar diferentes perspectivas sobre essa trajetória, reunindo olhares de pessoas que contribuíram para a construção da cena no passado, que seguem movimentando o movimento no presente e que ajudam a pensar seus próximos passos.


Ao todo, 11 entrevistados participam da produção: Rissiani Queiróz, Carlos Abelhão, Marquin Oliveira, Marciel Cordeiro, Carol Souto, Rafaella Machado, Taru Souza, Yan Brandemburg, Carol Lacerda, Esther Couto e Bartô Dias.


Quem conduz as conversas é João Martins, poeta, professor e cofundador do Slam Xamego. Nascido em Vitória, formado em Letras e autor dos livros “Fútil” e “O eco do seu nome”, ele conduz os encontros costurando histórias, experiências e diferentes trajetórias da poesia falada no Espírito Santo.


Para João, a produção funciona também como uma forma de registrar e preservar a memória do slam capixaba.


“Em 2025, o Xamego lançou ‘Slam ES: A Historiografia’, uma websérie documental em seis episódios que conta a trajetória do slam no Espírito Santo. Agora, com ‘Vozes do Slam Capixaba’, a gente amplia esse olhar para as pessoas que fazem essa história acontecer: suas experiências, suas perspectivas e os caminhos que estão sendo construídos para o futuro da poesia falada no estado”, explica João.

Xamego

Criado em janeiro de 2019, o Xamego se apresenta como o primeiro slam afetivo do Espírito Santo. O coletivo nasceu a partir dos jovens poetas João Victor Martins Silva, Filipe de Souza Rocha e Marcos de Oliveira da Silva, com a proposta de colocar o afeto no centro da poesia falada e fortalecer a cultura das juventudes capixabas. 


O Xamego ganhou espaço na cena capixaba com a realização de competições de slam e ações formativas, ajudando a fortalecer o movimento e a incentivar o surgimento de novos poetas. Entre 2022 e 2024, o coletivo também ficou responsável pela organização do Slam ES, campeonato estadual de poesia falada.


Já em 2025, foi reconhecido como ponto de cultura e ampliou sua atuação para a produção audiovisual e registro da memória do slam.

Veja Também 

Circuito de slams em Vitória aborda abuso infantil, violência e outros temas sociais

Circuito de slams aborda direitos humanos em batalhas de poesia em Vitória

Cidade Presépio, ensaio fotográfico em longa exposição da Cidade de Vitória / Vista da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória 

O Centro de Vitória deixou de ser poesia

Imagem de destaque

5 livros de poesia que podem cair no vestibular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Séries Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher usando base
Como escolher a base ideal para fazer a maquiagem durar o dia todo
Papo de Eleições com Vitor Vogas, Letícia Gonçalves e Fernanda Queiroz - 1º/10/2026
Papo de Eleições analisa debates com candidatos ao governo do ES e à Presidência
Prédio foi demolido nesta quinta-feira (1°)
Prédio onde trabalhador morreu após queda de laje é demolido em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados