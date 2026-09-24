Circuito de slams aborda direitos humanos em batalhas de poesia em Vitória

Poesia, competição e direitos humanos se encontram em uma série de batalhas que movimentam a cena cultural de Vitória. O Circuito de Slams Temáticos da Associação GOLD reúne 15 edições com temas relacionados a questões sociais, como racismo, violência contra a mulher, direito à cidade, políticas sobre drogas, educação, trabalho e renda e direitos LGBTQIAPN+.



A próxima batalha acontece neste sábado (26), na Casa GOLD, no Centro de Vitória, com o tema “Direito à infância: combate ao abuso infantil”. A programação é gratuita, aberta ao público e não exige inscrição prévia.



Em cada edição, os poetas precisam apresentar textos inéditos relacionados ao tema proposto. Os três participantes que receberem as maiores notas são premiados com R$ 300 cada. Além da premiação em dinheiro, os vencedores garantem uma vaga na grande final do circuito, que será realizada em parceria com o Slam ES.