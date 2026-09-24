Circuito de slams aborda direitos humanos em batalhas de poesia em Vitória

Poesia, competição e direitos humanos se encontram em uma série de batalhas que movimentam a cena cultural de Vitória. O Circuito de Slams Temáticos da Associação GOLD reúne 15 edições com temas relacionados a questões sociais, como racismo, violência contra a mulher, direito à cidade, políticas sobre drogas, educação, trabalho e renda e direitos LGBTQIAPN+.
A próxima batalha acontece neste sábado (26), na Casa GOLD, no Centro de Vitória, com o tema “Direito à infância: combate ao abuso infantil”. A programação é gratuita, aberta ao público e não exige inscrição prévia.
Em cada edição, os poetas precisam apresentar textos inéditos relacionados ao tema proposto. Os três participantes que receberem as maiores notas são premiados com R$ 300 cada. Além da premiação em dinheiro, os vencedores garantem uma vaga na grande final do circuito, que será realizada em parceria com o Slam ES.
Cinco das 15 batalhas previstas já foram realizadas, reunindo, em média, mais de 100 pessoas por edição. Até agora, 15 poetas foram premiados e cinco já estão classificados para a final.
Segundo a Associação GOLD, a proposta é aproximar a discussão sobre direitos humanos da linguagem da poesia falada, levando para o palco temas presentes no cotidiano da população.
O slam cria um espaço para que essas questões sejam discutidas a partir da voz e da experiência de quem participa
Deborah Sabará, coordenadora de Ações e Projetos da Associação GOLD
O circuito também prevê a produção de textos inéditos para cada batalha. Para Yasmim Gurgel, técnica responsável pelo projeto e poeta, a dinâmica estimula os participantes a desenvolverem novos trabalhos a partir dos temas propostos.
Além da edição deste sábado, outras seis batalhas já têm data e temática definidas. O circuito segue até novembro, enquanto três edições ainda terão programação divulgada.
No domingo (27), o Slam Forte discute “Quem planta o medo? Proibicionismo e políticas de drogas”. Em outubro, estão previstas batalhas sobre violência contra a mulher, memória da ditadura militar e educação, trabalho e renda.
Em novembro, os temas serão intolerância religiosa e combate às opressões. A grande final reunirá os 15 vencedores do circuito em uma edição realizada em parceria com o Slam ES. A data e o local ainda serão divulgados.
Circuito de Slams Temáticos da GOLD
26/09: Slam Cinco — “Direito à infância: combate ao abuso infantil”
27/09: Slam Forte — “Quem planta o medo? Proibicionismo e políticas de drogas”
11/10: Slam Dandara — “180: não à violência contra a mulher”
16/10: Slam Resiste — “Memórias que resistem: ditadura militar no Brasil”
23/10: Slam Zacimba — “É o corre: educação, trabalho e renda”
01/11: Slam de Cria — “Amém e axé: combate à intolerância religiosa”
06/11: Slam Vilanina — “Orgulho e liberdade: combate às opressões”
Local: Casa GOLD — Avenida Presidente Florentino Avidos, 492, Edifício Murad, Centro, Vitória
Entrada: gratuita
Participação: aberta ao público, sem inscrição prévia