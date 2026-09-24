Marcelo Falcão retorna a Vitória com show que celebra mais de 30 anos de carreira

O repertório do show reúne sucessos d’O Rappa, um dos grupos de rock e reggae mais reconhecidos nacionalmente, além de músicas da fase solo de Falcão. Em um cenário de frente para o mar, o público poderá acompanhar a apresentação ao entardecer, em uma proposta que combina música e o visual da Praia de Camburi.
Ex-vocalista d’O Rappa, Marcelo Falcão construiu uma trajetória marcada por letras que abordam temas como esperança, resistência, liberdade e fé. Após o fim do grupo, em 2018, o cantor lançou seu primeiro álbum solo, “Viver Mais Leve Que o Ar”, em 2019. Agora, a turnê “O Legado” revisita essa trajetória, além de contar com participações de artistas como Toni Garrido, Orochi, Dallas e Major RD, e uma participação póstuma de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr.
E o show de Marcelo Falcão não será a única atração musical da noite. A programação também reúne artistas capixabas que fazem homenagens a nomes importantes da música brasileira. A Beat Locks apresenta o especial “Charlie Brown Acústico MTV”, revisitando o projeto acústico do CBJr. e também músicas autorais, como “O Mesmo Céu” e “Entre Loucos e Santos”.
Já o Bloco Ventania leva ao palco um espetáculo dedicado aos Los Hermanos, com versões de “Anna Julia”, “O Vencedor” e “Sentimental”.
Sunset Marcelo Falcão – Turnê “O Legado”
Atrações: Marcelo Falcão + Bloco Ventania + Beat Locks
Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)
Local: Tantra Vitória – Praia de Camburi – Vitória (ES)
Ingressos: site On ticket
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