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Turnê "O Legado"

Marcelo Falcão retorna a Vitória com show que celebra mais de 30 anos de carreira

Cantor se apresenta em outubro, na Praia de Camburi, com repertório que reúne sucessos d’O Rappa e da carreira solo
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 08:49

Marcelo Falcão volta a Vitória após mais de dois anos com turnê "O Legado"
Marcelo Falcão volta a Vitória após mais de dois anos com turnê "O Legado" Globo/Fábio Rocha
Após mais de dois anos sem se apresentar na capital capixaba, Marcelo Falcão está de volta a Vitória. O artista e ex-vocalista d’O Rappa apresenta sua turnê “O Legado” no dia 3 de outubro, sábado, no Tantra Vitória, na Praia de Camburi. O projeto celebra mais de 30 anos de carreira do artista, e os ingressos estão à venda pelo site On Ticket, a partir de R$150.

O repertório do show reúne sucessos d’O Rappa, um dos grupos de rock e reggae mais reconhecidos nacionalmente, além de músicas da fase solo de Falcão. Em um cenário de frente para o mar, o público poderá acompanhar a apresentação ao entardecer, em uma proposta que combina música e o visual da Praia de Camburi.

Ex-vocalista d’O Rappa, Marcelo Falcão construiu uma trajetória marcada por letras que abordam temas como esperança, resistência, liberdade e fé. Após o fim do grupo, em 2018, o cantor lançou seu primeiro álbum solo, “Viver Mais Leve Que o Ar”, em 2019. Agora, a turnê “O Legado” revisita essa trajetória, além de contar com participações de artistas como Toni Garrido, Orochi, Dallas e Major RD, e uma participação póstuma de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr.

E o show de Marcelo Falcão não será a única atração musical da noite. A programação também reúne artistas capixabas que fazem homenagens a nomes importantes da música brasileira. A Beat Locks apresenta o especial “Charlie Brown Acústico MTV”, revisitando o projeto acústico do CBJr. e também músicas autorais, como “O Mesmo Céu” e “Entre Loucos e Santos”.

Já o Bloco Ventania leva ao palco um espetáculo dedicado aos Los Hermanos, com versões de “Anna Julia”, “O Vencedor” e “Sentimental”.

SERVIÇO

Sunset Marcelo Falcão – Turnê “O Legado”

Atrações: Marcelo Falcão + Bloco Ventania  + Beat Locks

Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Tantra Vitória – Praia de Camburi – Vitória (ES)

Ingressos: site On ticket

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