Grupo de samba Casuarina é destaque musical do 19° Manguinhos Gourmet

O samba carioca vai desembarcar em Manguinhos neste fim de semana. O grupo Casuarina é uma das atrações do 19º Manguinhos Gourmet, que acontece entre quinta-feira (24) e domingo (27), com programação noturna a partir das 18h. O show do grupo será na sexta-feira (25), às 22h, no Campo de Futebol de Manguinhos, com entrada gratuita.





Além do samba, o público poderá acompanhar apresentações que passam pela capoeira, pelo chorinho, pelo jazz e pelas brasilidades durante o festival. Considerado um dos principais expoentes da renovação do samba, o Casuarina leva ao evento um repertório que combina músicas autorais e releituras de obras de grandes nomes do gênero.





Formado no Rio de Janeiro, em 2001, o grupo nasceu no cenário musical da Lapa e conquistou espaço ao valorizar as matrizes tradicionais do samba, com novos arranjos e uma sonoridade própria. Ao longo da carreira, o Casuarina também lançou trabalhos que revisitam a história do gênero e dividiu músicas com nomes como Péricles, Zeca Pagodinho e Marina Iris.





Além do show do grupo carioca, o 19º Manguinhos Gourmet reúne uma programação musical diversificada durante os quatro dias de evento. Na quinta-feira (24), a partir das 18h, se apresentam Maculelê, H2O, Summer Duo, Novelo e Léo Vieira, com participação de Alison Geraes.





Na sexta-feira (25), Trio Odara, Nano Vianna e Paulo Borges e banda antecedem o Casuarina. No sábado (26), a programação fica por conta de Seis 3, Micheli Montalvão e banda e Samba Crioulo. Já no domingo (27), Chico Alves se apresenta na Vila de Manguinhos, às 14h.