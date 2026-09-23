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Grupo de samba Casuarina é destaque musical do 19° Manguinhos Gourmet

Festival reúne música, gastronomia e atrações culturais entre quinta-feira (24) e domingo (27), com programação gratuita
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 15:30

Grupo carioca leva ao balneário repertório que mistura músicas autorais e releituras de clássicos do samba
Grupo carioca leva ao balneário repertório que mistura músicas autorais e releituras de clássicos do samba Reprodução Instagram @casuarinaoficial

O samba carioca vai desembarcar em Manguinhos neste fim de semana. O grupo Casuarina é uma das atrações do 19º Manguinhos Gourmet, que acontece entre quinta-feira (24) e domingo (27), com programação noturna a partir das 18h. O show do grupo será na sexta-feira (25), às 22h, no Campo de Futebol de Manguinhos, com entrada gratuita.


Além do samba, o público poderá acompanhar apresentações que passam pela capoeira, pelo chorinho, pelo jazz e pelas brasilidades durante o festival. Considerado um dos principais expoentes da renovação do samba, o Casuarina leva ao evento um repertório que combina músicas autorais e releituras de obras de grandes nomes do gênero.


Formado no Rio de Janeiro, em 2001, o grupo nasceu no cenário musical da Lapa e conquistou espaço ao valorizar as matrizes tradicionais do samba, com novos arranjos e uma sonoridade própria. Ao longo da carreira, o Casuarina também lançou trabalhos que revisitam a história do gênero e dividiu músicas com nomes como Péricles, Zeca Pagodinho e Marina Iris.


Além do show do grupo carioca, o 19º Manguinhos Gourmet reúne uma programação musical diversificada durante os quatro dias de evento. Na quinta-feira (24), a partir das 18h, se apresentam Maculelê, H2O, Summer Duo, Novelo e Léo Vieira, com participação de Alison Geraes. 


Na sexta-feira (25), Trio Odara, Nano Vianna e Paulo Borges e banda antecedem o Casuarina. No sábado (26), a programação fica por conta de Seis 3, Micheli Montalvão e banda e Samba Crioulo. Já no domingo (27), Chico Alves se apresenta na Vila de Manguinhos, às 14h.

SERVIÇO

Evento: 19° Manguinhos Gourmet

Data: 24 a 26 de setembro

Horário: A partir das 18h

Local: Campo de Futebol de Manguinhos - Av. Mestre Álvaro, 338, Manguinhos - Serra/ES.

Entrada: gratuita

Programação:


Dia 25/09 - SEXTA- FEIRA

18h - Summer duo

19h - Nano Vianna

20:30h - Paulo Borges e banda (brasilidade)

22h - Casuarina (samba)

Dia 26/09 - SÁBADO

18h - Seis 3

20h - Micheli Montalvão e banda

22h - Samba Crioulo


Dia 27/09 DOMINGO (Na Vila de Manguinhos)

14h - Chico Alves

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