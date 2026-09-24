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Em Vitória

Primeira edição do Brizz Rock Fest reúne bandas de rock e gastronomia neste fim de semana

Evento reúne Duets, The Crew e 027 em uma programação com mais de seis horas de música ao vivo, além de gastronomia, cervejas e drinks
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 12:25

Banda Duets fará show no Brizz Rock Fest
Banda Duets fará show no Brizz Rock Fest Reprodução Instagram @duets.oficial

Três bandas da cena capixaba se apresentam neste sábado (26), durante a primeira edição do Brizz Rock Fest, em Vitória. O evento começa às 16h, no Brizz Cultura e Gastronomia, na Enseada do Suá, e terá mais de seis horas de programação entre música ao vivo e atrações gastronômicas.

A primeira apresentação será da Duets, às 17h30, com um repertório de clássicos do rock de diferentes épocas. Na sequência, às 19h30, a The Crew sobe ao palco com sucessos nacionais e internacionais de pop rock.

Encerrando a programação musical, às 21h30, a banda 027 faz sua estreia no espaço. O repertório inclui músicas de grupos e artistas como Titãs, Legião Urbana, Capital Inicial, Oasis e U2.

A programação começa antes dos shows, às 16h, e o público poderá aproveitar a estrutura gastronômica do local, com opções de comidas, cervejas e drinks durante o evento.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 no primeiro lote e podem ser comprados antecipadamente pela plataforma Zig Tickets. Também haverá venda na portaria no dia do evento.

Serviço

Brizz Rock Fest
Quando: sábado (26)
Horário: a partir das 16h
Onde: Brizz Cultura e Gastronomia — Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 30 no primeiro lote; vendas pela Zig Tickets e na portaria

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