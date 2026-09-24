Primeira edição do Brizz Rock Fest reúne bandas de rock e gastronomia neste fim de semana

Três bandas da cena capixaba se apresentam neste sábado (26), durante a primeira edição do Brizz Rock Fest, em Vitória. O evento começa às 16h, no Brizz Cultura e Gastronomia, na Enseada do Suá, e terá mais de seis horas de programação entre música ao vivo e atrações gastronômicas.



A primeira apresentação será da Duets, às 17h30, com um repertório de clássicos do rock de diferentes épocas. Na sequência, às 19h30, a The Crew sobe ao palco com sucessos nacionais e internacionais de pop rock.



Encerrando a programação musical, às 21h30, a banda 027 faz sua estreia no espaço. O repertório inclui músicas de grupos e artistas como Titãs, Legião Urbana, Capital Inicial, Oasis e U2.



A programação começa antes dos shows, às 16h, e o público poderá aproveitar a estrutura gastronômica do local, com opções de comidas, cervejas e drinks durante o evento.



Os ingressos custam a partir de R$ 30 no primeiro lote e podem ser comprados antecipadamente pela plataforma Zig Tickets. Também haverá venda na portaria no dia do evento.