Primeira edição do Brizz Rock Fest reúne bandas de rock e gastronomia neste fim de semana

Três bandas da cena capixaba se apresentam neste sábado (26), durante a primeira edição do Brizz Rock Fest, em Vitória. O evento começa às 16h, no Brizz Cultura e Gastronomia, na Enseada do Suá, e terá mais de seis horas de programação entre música ao vivo e atrações gastronômicas.
A primeira apresentação será da Duets, às 17h30, com um repertório de clássicos do rock de diferentes épocas. Na sequência, às 19h30, a The Crew sobe ao palco com sucessos nacionais e internacionais de pop rock.
Encerrando a programação musical, às 21h30, a banda 027 faz sua estreia no espaço. O repertório inclui músicas de grupos e artistas como Titãs, Legião Urbana, Capital Inicial, Oasis e U2.
A programação começa antes dos shows, às 16h, e o público poderá aproveitar a estrutura gastronômica do local, com opções de comidas, cervejas e drinks durante o evento.
Os ingressos custam a partir de R$ 30 no primeiro lote e podem ser comprados antecipadamente pela plataforma Zig Tickets. Também haverá venda na portaria no dia do evento.
Brizz Rock Fest
Quando: sábado (26)
Horário: a partir das 16h
Onde: Brizz Cultura e Gastronomia — Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 30 no primeiro lote; vendas pela Zig Tickets e na portaria