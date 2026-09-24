Motociclista morre em acidente com carreta na BR 262 em Muniz Freire

Um motociclista de 62 anos, identificado como Esmael Ferreira Lucas, morreu após bater na lateral de uma carreta na tarde desta quarta-feira (23), no km 144 da BR 262, em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Espírito Santo.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h, na localidade de Batatinha. A motocicleta seguia no sentido contrário ao da carreta quando atingiu a lateral do veículo.





Esmael foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, ele morreu ainda na quarta-feira.





Familiares informaram que Esmael era morador de Ibatiba. O caminhoneiro permaneceu no local após o acidente. De acordo com a PRF, não houve interdição da rodovia.