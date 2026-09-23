AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Caso Marceli Gottardo

Justiça revoga prisão de suspeito de matar mulher para "expulsar demônios" na Serra

Decisão aponta indícios de que investigado pode ter assumido o risco de provocar a morte, mas substituiu a prisão preventiva por medida cautelar

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 10:16

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 set 2026 às 10:16
Bryan Fernando Gimenez Souza foi preso suspeito de matar Marceli de Oliveira Gottardo
Bryan Fernando Gimenez Souza foi preso suspeito de matar Marceli de Oliveira Gottardo Archimedis Patrício e Acervo Pessoal

A Justiça revogou a prisão preventiva de Bryan Fernando Gimenez Souza, investigado pela morte de Marceli de Oliveira Gottardo em junho deste ano, em Jardim Limoeiro, na Serra. A decisão, assinada em 19 de agosto pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, estabeleceu como medida cautelar a proibição do suspeito deixar a comarca, ou seja, o município.


Segundo as informações que constam do processo, após o consumo de LSD e cocaína, Bryan teria agredido Marceli dentro do apartamento onde os dois estavam. Ele teria dito que a vítima estava "possuída por demônios" e que as agressões tinham como objetivo "expulsar a entidade".


Vizinhos relataram ter ouvido gritos de dor da vítima durante um período prolongado. Quando entraram no imóvel para prestar socorro, encontraram Marceli caída, convulsionando, com hematomas no rosto, sangramento no ouvido e marcas no pescoço compatíveis com esganadura. 


Na decisão, a magistrada afirmou que os elementos reunidos durante a investigação não permitem afastar a possibilidade de que Bryan tenha tido intenção de matar ou, no mínimo, assumido o risco de provocar a morte.


A juíza destacou os sucessivos golpes, os indícios de esganadura e a condição de extrema vulnerabilidade da vítima no momento das agressões. A causa da morte foi hemorragia intracraniana provocada por traumatismo cranioencefálico por meio contundente.


A magistrada também afirmou que a alegação de que as agressões tinham como finalidade "expulsar demônios", somada ao consumo voluntário de drogas, não permite, nesta fase, concluir que o caso seria apenas de lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo.

Por que Bryan foi solto? 

Apesar da gravidade do caso, a juíza entendeu que a prisão preventiva poderia ser substituída por uma medida cautelar.


A decisão cita a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão e conclui que, no momento, é suficiente determinar que Bryan não deixe a comarca. Com isso, a prisão preventiva foi revogada e foi expedido alvará de soltura.


Em caso de descumprimento da determinação judicial, a decisão prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada novamente.


Além de analisar a prisão, a decisão trata da competência para julgar o caso.


A 5ª Vara Criminal da Serra entendeu que existem indícios suficientes de um possível crime doloso contra a vida e, por isso, considerou que o caso deve ser analisado pelo Tribunal do Júri.


A reportagem procurou a defesa de Bryan e o espaço segue aberto para manifestações. 

Veja Também 

Arnaldinho Borgo e Manu

Quem é "o federal" de cada prefeito da Grande Vitória nas eleições 2026

Acidente aconteceu na altura do km 105 da rodovia

Acidente com três veículos deixa feridos e interdita a BR 101 em Sooretama

Fabiano Contarato concorre à reeleição neste ano.

Contarato critica 'Escudo das Américas' e rejeita rótulo de narcoterrorismo para facções

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça TJES Polícia Civil Polícia Militar Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto Mostra Turmalina de Mulheres Negras na Fotografia será realizado no Mucane
Primavera dos Museus: Mucane reúne cinema, graffiti e contação de histórias em Vitória
O café é a maior riqueza agrícola do Espírito Santo
Agricultura, construção e alimentação ampliam número de empregos no ES
Pessoa de cadeira de rodas
Cadeirante será indenizado após se arrastar para embarcar em ônibus em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados