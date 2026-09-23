Adolescente é baleado ao tentar furtar moto de policial na Serra

Um adolescente de 16 anos foi baleado na região das nádegas após apontar um simulacro de arma de fogo para um policial militar durante uma tentativa de roubo na tarde de terça-feira (22), no bairro Eurico Salles, na Serra. Outros dois adolescentes, de 15 e 16 anos, que, segundo a polícia, participavam da ação, foram apreendidos.





Segundo o relato do cabo da PM, os três tentaram roubar sua motocicleta usando uma chave conhecida como “micha”, ferramenta utilizada para abrir fechaduras, cadeados e portas de veículos sem a chave original. Ao perceber a ação, o militar saiu pelo portão de casa.





O policial deu voz de abordagem, mas um dos adolescentes não obedeceu e correu, apontando a arma na direção do militar. Diante da situação, o cabo efetuou quatro disparos.





Os outros dois adolescentes tentaram fugir, mas foram detidos por populares. Eles foram encontrados e apresentavam lesões provocadas por agressões físicas, mas, segundo a PM, não foi possível identificar quem teria provocado os ferimentos.





O adolescente baleado correu para dentro de um supermercado. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Até a última atualização desta reportagem, ele permanecia internado e sob custódia policial.





O militar apreendeu a arma e constatou que se tratava de um simulacro (réplica).





Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Os três adolescentes foram autuados em flagrante por tentativa de roubo majorado e serão encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).