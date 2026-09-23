Redação do Enem: entenda como a nota é calculada e os temas mais recorrentes  

Segundo Glauce Soares Casimiro, que foi avaliadora das redações do Enem por dez anos e é professora do curso de Pedagogia da Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), escrever corretamente não basta para alcançar uma nota alta. “É preciso compreender o tema, construir uma posição crítica e articular informações e argumentos. O repertório deve contribuir para a discussão e não ser apenas uma referência decorada”, explica.