35.ª Dez Milhas Garoto repete tradição e reúne feras do circuito internacional

A 35.ª Dez Milhas Garoto terá uma elite competitiva e tem tudo para apresentar uma disputa de alto nível neste domingo, dia 27, no Espírito Santo. Atletas do Quênia, Uganda e Etiópia estarão lado a lado com alguns dos principais nomes brasileiros das provas de rua na tradicional corrida entre Vitória e Vila Velha.
Entre os homens, um dos grandes destaques é o queniano Nicolas Kiptoo Kosgei, campeão da Dez Milhas Garoto em 2024, quando completou o percurso em 46min32s, uma das marcas mais rápidas da história da competição, campeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro em 2026 e da Maratona Internacional de São Paulo. O atleta retorna ao Espírito Santo buscando novamente um lugar de destaque no pódio.
Outro nome de peso do Quênia é Vestus Cheboi Chemjor, que chega embalado por resultados importantes na temporada. O atleta foi campeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo em 2026 e tem no currículo o título da Maratona Internacional de São Paulo. Esses feitos confirmam seu desempenho de destaque em provas de maratona e meia maratona no Brasil.
A representação africana ainda terá o ugandense Jonathan Akankwasa, vencedor da Maratona Internacional de Floripa em 2026. O grupo internacional masculino conta ainda com atletas como Wilson Mutua Maina, do Quênia, Bekele Fetene Tamiru, da Etiópia, e Leonard Ndiema Kibet, de Uganda.
Entre os brasileiros, Gleison da Silva Santos chega novamente como nome a ser observado depois de terminar a edição de 2025 na quinta colocação, como o melhor brasileiro da prova. O experiente Giovani dos Santos, campeão da Dez Milhas Garoto em 2022, também integra a elite nacional, ao lado de nomes como Hiago Silva de Oliveira, Valério Fabiano de Souza, Idarlan Teixeira dos Santos, Gilmar Silvestre e Manoel Rafael Pereira.
No feminino, a principal atração brasileira será Núbia de Oliveira, atual campeã da Dez Milhas Garoto. Em 2025, ela venceu a prova com 57min27s e colocou fim a um jejum de 18 anos sem uma brasileira no topo da classificação feminina. A atleta retorna agora em busca de mais um grande resultado no tradicional percurso capixaba. A elite brasileira feminina terá também Jéssica Ladeira Soares, além de Kleidiane Barbosa Jardim, Carmem Silva Reges Pereira e Felismina Vendohali Tchihanda Cavela da Silva.
A concorrência internacional vem forte. A queniana Vivian Jeftanui Kiplagati chega entre os nomes de maior destaque da elite feminina, enquanto sua compatriota Brigid Jelimo Kabergei também integra o grupo estrangeiro. A lista conta ainda com as etíopes Ayinalem Ketema Debele e Kiya Fiseha Shone, ampliando a presença africana na disputa.
1989 – Delmir Alves dos Santos (RJ),50min28s/ Nerci Freitas Costa (RJ),1h04min19s
1990 – Severino J. da Silva (SP),46min42s/ Sônia Márcia Rodrigues (MG),56min42s
1991 – Luís Antônio dos Santos (RJ), 45min49s/ Silvana Pereira (SC), 53min06s (recordes da prova)
1992 – Delmir Alves dos Santos (RJ), 50min35s/ Viviany Anderson (MG), 1h0min48s
1993 – Luís Antônio dos Santos (RJ), 47min45s/ Silvana Pereira (SC), 56min48s
1994 – Tomix Alves da Costa (MG) - 48min25s/ Silvana Pereira (SC), 57min35s
1995 – Adalberto B. Garcia (SP), 47min21s/ Viviany Anderson (MG), 56min24s
1996 – Delmir Alves dos Santos (SP), 48min04s/ Maria de L. da Silva (BA), 56min18s
1997 – Ronaldo da Costa (MG), 47min21s/ Risoneide Wanderley (SP), 56min43s
1998 – John M. Gwako (Quênia), 47min19s/ Márcia Narloch (RJ), 55min41s
1999 – John M. Gwako (Quênia), 47min23s/ Viviany Anderson Oliveira (MG), 55min41s
2000 – Joseph Waweru (Quênia), 47min24s/ Márcia Narloch (RJ), 55min52s
2002 – Marílson Gomes dos Santos (DF), 47min41s/ Márcia Narloch (RJ), 55min10s
2003 – Valdenor Pereira dos Santos (PI), 48min58 s/ Márcia Narloch (RJ), 56min01s
2004 – Marílson Gomes dos Santos (DF), 47min53s/ Márcia Narloch (RJ), 56min25s
2005 – Franck Caldeira (MG), 48min23s/ Márcia Narloch (RJ), 56min20s
2006 – Marílson Gomes dos Santos (DF),47min39s/ Lucélia Peres (MG), 55mim23s
2007 – Clodoaldo G da Silva (DF), 48min44s/ Edinalva Laureano da Silva (PB), 55min49s
2008 – Willian Gomes (MG), 48min39s/ Nancy Jepkosgei Kipron (Quênia), 56min24s
2009 – Franck Caldeira (MG), 47min58s/ Meseret Heilu (Etiópia), 56min05s
2010 – Marílson Gomes dos Santos (RJ), 47min45s/ Eunice Kirwa (Quênia), 55min11s
2011 – Kimutai Kiplimo (Quênia), 48min05s/ Eunice Jepkirui Kirwa(Quênia), 55min43s
2012 – Joseph Aperumoi (Quênia), 47min01s/ Rumokol Chepkanan(Quênia), 54min13s
2013 – Edwin Kipsang Rotich (Quênia), 47min00s/ Nancy Kipron(Quênia), 55min16s
2014 – Leul Gerbresilase Aleme (Etiópia), 47min18s/ Delvine Meringor (Quênia), 57min08s
2015 – Edwin Kipsang Rotich (Quênia), 47min42s/Delvine Meringor (Quênia), 54min50s
2016 – Joseph Aperumoi (Quênia), 47min29s/Consolata Cherotich (Quênia), 59min49s
2017 – Belete Tola (Etiópia), 48min14s/Esther Kakuri (Quênia), 57min40s
2018 – Wellington Bezerra da Silva (Brasil), 48min55s/Esther Kakuri (Quênia), 57min18s
2019 – Geofry Kipchumba (Quênia), 48min18s/Viola Chemos (Uganda), 59min39s
2022 – Giovani dos Santos (Brasil), 48min21/Mestawut Trunet (Etiópia), 56min45
2023 - Altobeli Santos da Silva (Brasil) - 50min24/Scholastica Jepkemboi (Quênia) - 58min24
2024 - Nicolas Kiptoo Kosgei (Quênia) - 46min32/Viola Jelagat Kosgei (Quênia) - 56min08
2025 – Mark Kiptoo (Uganda) – 46min54/Núbia de Oliveira Silva (Brasil) – 57min27