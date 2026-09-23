35.ª Dez Milhas Garoto repete tradição e reúne feras do circuito internacional

Entre os homens, um dos grandes destaques é o queniano Nicolas Kiptoo Kosgei, campeão da Dez Milhas Garoto em 2024, quando completou o percurso em 46min32s, uma das marcas mais rápidas da história da competição, campeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro em 2026 e da Maratona Internacional de São Paulo. O atleta retorna ao Espírito Santo buscando novamente um lugar de destaque no pódio.



Outro nome de peso do Quênia é Vestus Cheboi Chemjor, que chega embalado por resultados importantes na temporada. O atleta foi campeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo em 2026 e tem no currículo o título da Maratona Internacional de São Paulo. Esses feitos confirmam seu desempenho de destaque em provas de maratona e meia maratona no Brasil.