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Operação

Dupla é presa em Guaçuí após perseguição com três mortos entre MG e o ES

Homem e mulher estavam em carro abordado pela PM capixaba após operação em Minas Gerais terminar com três suspeitos mortos e quatro presos

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 13:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 set 2026 às 13:40

Uma operação integrada entre as Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo terminou com duas prisões em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, na manhã de terça-feira (22). A ação foi um desdobramento de uma operação realizada na segunda-feira (21), em Coronel Fabriciano (MG), que terminou com três suspeitos mortos e quatro presos.


Segundo as polícias, a operação em Minas Gerais foi desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) após informações de que integrantes de grupos criminosos rivais, apontados como Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), estariam se preparando para um ataque no município.


Durante a ação, militares mineiros localizaram um veículo clonado, com registro de furto em Belo Horizonte. Os ocupantes teriam atirado contra os policiais durante a abordagem, dando início a uma perseguição. O carro capotou durante a fuga. Três suspeitos morreram e outros quatro foram presos na segunda-feira.


Após a ocorrência, informações repassadas à Polícia Militar capixaba indicaram que parte dos envolvidos teria fugido para Guaçuí. Um cerco foi montado e quatro pessoas que estavam em um carro foram abordadas na entrada da cidade na terça-feira.


Durante a abordagem, os policiais constataram que havia mandados de prisão contra dois dos ocupantes, um homem e uma mulher. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Alegre.


Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 34 anos, e o homem, de 29, foram presos e encaminhados ao presídio. Os outros dois ocupantes foram liberados.

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