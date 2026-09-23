Novo campus da Ufes terá curso com 180 vagas e seis turmas por ano

O novo curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia a ser oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pode ter até seis turmas por ano. O curso foi aprovado pelo Ministério da Educação (MEC) para oferecer até 180 vagas anuais, sendo 90 por semestre, todas em Afonso Cláudio, na Região Serrana. E ainda há possibilidade de turmas para os períodos matutino e noturno.





Com duração de três anos, o curso ainda dará a oportunidade para o aluno escolher com qual ênfase vai concluir a graduação, podendo manter-se na área de Ciência e Tecnologia ou ir para outras, escolhendo entre Sustentabilidade ou Tecnologia para Agricultura de Precisão.