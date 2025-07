Região Serrana

Ufes deve abrir novo campus presencial no interior do Espírito Santo

Expectativa é que o primeiro curso seja da área de ciência, tecnologia e inovação, considerando as vocações e as necessidades da localidade

Publicado em 2 de julho de 2025 às 16:36

Ufes deve ganhar novo campus em Afonso Cláudio, no Sul do Espírito Santo Crédito: Adriana Damasceno

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) deve ter um novo campus no interior do Estado, em Afonso Cláudio, na Região Serrana. Na terça-feira (1º), o reitor da instituição, Eustáquio de Castro, reuniu-se com o prefeito do município, Luciano Pimenta (PP), para tratar da implantação do espaço. O encontro foi realizado no gabinete da reitoria, em Goiabeiras, Vitória.>

A Ufes mantém polos presenciais de Ensino a Distância (EaD) em Afonso Cláudio, integrando-se ao sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) por meio da Superintendência de Educação a Distância (Sead/Ufes). Ao longo da reunião, a equipe da prefeitura apresentou aos gestores da universidade um estudo sobre a viabilidade do projeto de implantação do campus presencial no município, destacando a infraestrutura local e as áreas já disponíveis. >

“É um espaço que já tem ginásio de esporte, refeitório, mais de 14 salas, laboratório e auditório. A obra está mais de 90% concluída. Então, está praticamente tudo pronto na parte de estrutura física para que a Ufes possa ser implementada de forma definitiva em Afonso Cláudio”, ressaltou o prefeito Luciano Pimenta.>

A Ufes conta com uma comissão de elaboração do projeto para implantação do novo campus em Afonso Cláudio, em parceria com o governo do Espírito Santo e o governo federal. Esse grupo analisa desde as necessidades específicas de modificação da obra realizada pelo Estado, inicialmente projetada para ser uma escola de ensino técnico, até o desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a ser estabelecido entre a universidade e o Ministério da Educação.>

>

O reitor afirmou que o primeiro curso deverá ser da área de ciência, tecnologia e inovação, considerando as vocações e as necessidades da região. >

“Estamos trabalhando com a prefeitura para estudar como será este curso, mas o principal é que seja inovador e bem moderno para atender a população e as necessidades locais. Devemos, ainda este ano, encaminhar a proposta ao MEC [Ministério da Educação] para ver se começamos a viabilizar a questão de pessoal e equipamentos para efetivamente montar o curso no município nos próximos anos”, sinalizou Castro.>

Reunião na Reitoria da Ufes para tratar sobre o novo campus em Afonso Cláudio Crédito: Adriana Damasceno

Entre os participantes da reunião estavam a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan/Ufes), Cristina Engel; o diretor de Relações Interinstitucionais (DRI/Ufes), Gustavo Cardoso; o vice-prefeito de Afonso Cláudio, Steward Schultz; e a assessora de gabinete da Prefeitura, Franceyla Costa>

A ideia dos gestores da Ufes é, inicialmente, levar ao campus de Afonso Cláudio uma grade curricular diferente das propostas que existem atualmente na universidade. “Prevemos que o curso poderá atender às necessidades do município, de todo o Estado, e também atraia um público externo”, destacou Cristina Engel.>

Para o prefeito de Afonso Cláudio, o novo campus representará não somente a formação de profissionais locais, mas um estímulo ao desenvolvimento socioeconômico da região. “O novo campus da Ufes no município trará desenvolvimento não só regional, mas também internacional, porque a universidade tem esse trabalho de implementar cursos que atraem o mundo inteiro para criar pesquisas, extensão e tudo mais”.>

“A união das três esferas de governo [federal, estadual e municipal] pode gerar benefícios amplos e duradouros para a sociedade, e a efetiva implementação do novo campus será um exemplo disso”, concluiu o reitor.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta