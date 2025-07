Em obras desde 2023

Restaurante Popular de Vitória: prazo não é cumprido e entrega não tem nova data

Secretária de Assistência Social havia dito que o espaço abriria as portas até o fim do primeiro semestre, o que não ocorreu

Previsto para abrir as portas no fim do primeiro semestre , o Restaurante Popular de Vitória , situado na Ilha de Santa Maria, não foi inaugurado dentro desse prazo. Agora, a Prefeitura da Capital não estipula nova data de quando o local vai começar a funcionar.>

Nesta terça-feira (1º), a Secretaria Municipal de Assistência Social informou somente que a empresa que administrará o Restaurante Popular está na fase de preparativos do cadastramento do público prioritário para, em breve, iniciar o funcionamento.>

Promessa de abrir em junho não foi cumprida

Em abril, a secretária Municipal de Assistência Social, Soraya Manato, durante entrevista ao vivo no Bom Dia Espírito Santo, da T V Gazeta , afirmou que o restaurante reabriria até o fim do primeiro semestre deste ano. Esse prazo terminou na segunda-feira (30).>

As obras de reestruturação do restaurante começaram em 2023 e a data de reinauguração do local, fechado desde 2016, já havia sido adiada algumas vezes. Inicialmente a previsão para a reabertura era julho de 2024. Depois, mudou para março de 2025 e, mais recentemente, para o fim do primeiro semestre.>