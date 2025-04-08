Refeição do Restaurante Popular de Vitória vai custar entre R$ 3 e R$ 14

Quem vai conseguir refeição grátis?
- Refeição grátis: crianças abaixo de 12 anos acompanhadas de responsável e pessoas em situação de rua que estiverem com o CadÚnico atualizado;
- R$ 3: Moradores da Grande Vitória com CadÚnico atualizado nos últimos dois anos;
- R$ 14: Demais pessoas.
O que falta para reabrir?
Quantas refeições por dia?
A cronologia do Restaurante Popular de Vitória:
Em agosto de 2022: A Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para fazer o projeto da reforma do restaurante.
Em junho de 2023: Depois da elaboração do projeto, a Prefeitura de Vitória lançou o edital para reforma do restaurante popular.
Em outubro de 2023: A Prefeitura de Vitória assinou a ordem de serviço, ou seja, autorizou o início da reforma e reestruturação do restaurante popular.
Em maio de 2024: A Prefeitura de Vitória informou que as obras estavam 80% concluídas.
Em outubro de 2024: A então secretária de Assistência Social de Vitória, Cyntia Schulz, informou que o local passava pelos "trâmites finais para a reinauguração".
Em novembro de 2024: Obra ficou R$ 1 milhão mais cara que o projetado inicialmente e deu nova data de inauguração, até março de 2025.