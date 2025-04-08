Refeição do Restaurante Popular de Vitória vai custar entre R$ 3 e R$ 14

Em agosto de 2022: A Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para fazer o projeto da reforma do restaurante.



Em junho de 2023: Depois da elaboração do projeto, a Prefeitura de Vitória lançou o edital para reforma do restaurante popular.

Em outubro de 2023: A Prefeitura de Vitória assinou a ordem de serviço, ou seja, autorizou o início da reforma e reestruturação do restaurante popular.

Em maio de 2024: A Prefeitura de Vitória informou que as obras estavam 80% concluídas.

Em outubro de 2024: A então secretária de Assistência Social de Vitória, Cyntia Schulz, informou que o local passava pelos "trâmites finais para a reinauguração".

Em novembro de 2024: Obra ficou R$ 1 milhão mais cara que o projetado inicialmente e deu nova data de inauguração, até março de 2025.