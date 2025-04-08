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Reabertura até junho

Refeição do Restaurante Popular de Vitória vai custar entre R$ 3 e R$ 14

Terão direito à gratuidade crianças abaixo de 12 anos e pessoas em situação de rua com CadÚnico atualizado, conforme informou a prefeitura

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 09:41

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 abr 2025 às 09:41
Promessa é que restaurante popular em Vitória reabra até o fim do primeiro semestre de 2025
Promessa é que restaurante popular em Vitória reabra até o fim do primeiro semestre de 2025 Crédito: Rodrigo Gomes
A refeição servida no Restaurante Popular de Vitória, previsto para reabrir até o fim do primeiro semestre deste ano, vai custar de R$ 3 a R$ 14. Alguns grupos terão direito ao prato gratuitamente. Os preços foram confirmados nesta terça-feira (8) pela secretária Municipal de Assistência Social, Soraya Manato, durante entrevista ao vivo no Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
Em maio do ano passado, o prefeito Lorenzo Pazolini chegou a dizer à Rádio CBN Vitória que pretendia manter o preço da refeição entre R$ 1 e R$ 2. Lembrando que a data de reinauguração do restaurante, fechado desde 2016, já foi adiada algumas vezes: as obras de reestruturação do local começaram em 2023. Inicialmente a previsão para a reabertura era julho de 2024, depois até março de 2025, e agora até junho deste ano. 

Quem vai conseguir refeição grátis?

De acordo com Soraya, o valor cheio do prato será de R$ 14. "Vamos ter subsídios de 100% (refeições grátis) para crianças abaixo de 12 anos acompanhadas de responsável e para pessoas em situação de rua que estiverem com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. Moradores da Grande Vitória com CadÚnico atualizado nos últimos dois anos terão subsídio de 81%, ou seja, pagarão mais ou menos R$ 3. Mas o restaurante estará aberto à toda a população de Vitória e outros municípios", declarou a secretária. Ou seja:
  • Refeição grátis: crianças abaixo de 12 anos acompanhadas de responsável e pessoas em situação de rua que estiverem com o CadÚnico atualizado;
  • R$ 3: Moradores da Grande Vitória com CadÚnico atualizado nos últimos dois anos;
  • R$ 14: Demais pessoas.

O que falta para reabrir?

Segundo a secretária, a obra está pronta, mas falta finalizar a contratação da Organização da Sociedade Civil (OSC) que vai produzir as refeições. "Nós tivemos que refazer toda a parte elétrica, a parte hidráulica, dutos de gás, escoamento de esgoto, climatização, uma obra muito grande e trabalhosa, mas agora a obra está pronta e nós estamos aguardando fechar o contrato com a OSC. Estamos com uma equipe trabalhando para instalar as panelas, que são gigantes, instalar coifa para que, quando a OSC chegar, já esteja tudo funcionando direitinho, inclusive nossas duas câmaras frias", pontuou Soraya.

Quantas refeições por dia?

O Restaurante Popular vai oferecer 2.100 refeições por dia: 1.600 no almoço e 500 no jantar, com direito a sobremesa e suco. O local, segundo a secretária, vai funcionar de domingo a domingo, incluindo feriados. A estrutura fica no bairro Ilha de Santa Maria, na Capital. 

A cronologia do Restaurante Popular de Vitória:

Em agosto de 2022: A Prefeitura de Vitória contratou uma empresa para fazer o projeto da reforma do restaurante.

Em junho de 2023: Depois da elaboração do projeto, a Prefeitura de Vitória lançou o edital para reforma do restaurante popular.

Em outubro de 2023: A Prefeitura de Vitória assinou a ordem de serviço, ou seja, autorizou o início da reforma e reestruturação do restaurante popular

Em maio de 2024: A Prefeitura de Vitória informou que as obras estavam 80% concluídas.

Em outubro de 2024: A então secretária de Assistência Social de Vitória, Cyntia Schulz, informou que o local passava pelos "trâmites finais para a reinauguração".

Em novembro de 2024: Obra ficou R$ 1 milhão mais cara que o projetado inicialmente e deu nova data de inauguração, até março de 2025.

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