Restaurante Popular: prefeitura vai lançar edital para reforma em Vitória

A promessa de reabertura do Restaurante Popular de Vitória entrou em uma nova fase: após a conclusão do projeto, a prefeitura vai lançar um edital para a reforma do espaço, localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria. A expectativa do município é ofertar 2 mil refeições diárias, ampliando a oferta de políticas sociais. O edital será lançado na quarta-feira (21), na sede da PMV.
O restaurante está fechado desde janeiro de 2017. Inicialmente, o prazo para a reabertura era em março de 2024. De acordo com informações publicadas em agosto de 2022 na coluna do jornalista Leonel Ximenes, o restaurante terá capacidade para receber 1,6 mil pessoas diariamente e será destinado aos moradores da capital com prioridade para os atendidos pela rede socioassistencial do município.
Nesta quarta (21), data de lançamento do edital, devem ser divulgadas imagens do projeto e detalhes sobre valor e prazo.