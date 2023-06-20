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Projeto concluído

Restaurante Popular: prefeitura vai lançar edital para reforma em Vitória

A expectativa do município é ofertar 2 mil refeições diárias, ampliando a oferta de políticas sociais. O edital será lançado na quarta-feira (21), na sede da prefeitura
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 jun 2023 às 15:27

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 15:27

O prédio do Restaurante Popular de Vitória na Ilha de Santa Maria
O prédio do Restaurante Popular de Vitória na Ilha de Santa Maria. O mesmo não funciona desde 2017 Crédito: PMV/Divulgação
A promessa de reabertura do Restaurante Popular de Vitória entrou em uma nova fase: após a conclusão do projeto, a prefeitura vai lançar um edital para a reforma do espaço, localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria. A expectativa do município é ofertar 2 mil refeições diárias, ampliando a oferta de políticas sociais. O edital será lançado na quarta-feira (21), na sede da PMV.
O restaurante está fechado desde janeiro de 2017. Inicialmente, o prazo para a reabertura era em março de 2024. De acordo com informações publicadas em agosto de 2022 na coluna do jornalista Leonel Ximenes, o restaurante terá capacidade para receber 1,6 mil pessoas diariamente e será destinado aos moradores da capital com prioridade para os atendidos pela rede socioassistencial do município.
Nesta quarta (21), data de lançamento do edital, devem ser divulgadas imagens do projeto e detalhes sobre valor e prazo.

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