Restaurante Popular: prefeitura vai lançar edital para reforma em Vitória

O restaurante está fechado desde janeiro de 2017. Inicialmente, o prazo para a reabertura era em março de 2024. De acordo com informações publicadas em agosto de 2022 na coluna do jornalista Leonel Ximenes, o restaurante terá capacidade para receber 1,6 mil pessoas diariamente e será destinado aos moradores da capital com prioridade para os atendidos pela rede socioassistencial do município.