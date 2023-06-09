Contêineres empilhados em terreno em Bento Ferreira serão usados como depósito Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Empresa armazena contêineres em Bento Ferreira e tira sossego dos moradores

Uma empresa começou a empilhar contêineres em um terreno no bairro Bento Ferreira, em Vitória , e deixou os moradores preocupados. O terreno fica entre o Hospital da Polícia Militar e uma casa e tem 12 contêineres empilhados, que devem ser utilizados como depósito.

As estruturas começaram a chegar ao local na quinta-feira (8) e foram empilhados em até três peças de altura, causando medo na vizinhança devido à possibilidade de tombarem.

A Defesa Civil do município foi chamada e esteve no local ainda na noite de quinta-feira (8). Depois disso, a empresa seguiu as orientações da Defesa Civil e retirou os terceiros contêineres das filas, deixando-as com dois contêineres cada pilha, como foi verificado nesta sexta-feira (9).

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Vitória, Luciano Forrechi, informou que a empresa ainda não entrou com o pedido de autorização para utilizar o terreno como depósito, mas esclareceu que é permitido esse tipo de instalação no bairro, inclusive usando contêineres.

"A região de Bento Ferreira pelo nosso Plano de Desenvolvimento Urbano permite que seja feito esse tipo de edificação. A legislação estabelece isso como transitória. Para fazer esse tipo de instalação em qualquer local do município, precisa fazer uma solicitação de alvará. Essa empresa não tem nem solicitou ainda. Como ela não fez o pedido, hoje (sexta-feira, 9) pela manhã, assim que a Defesa Civil esteve no local, fizemos a intimação para que a companhia tome as devidas providências necessárias", afirmou Forrechi.

Embora a legislação do município exija que a empresa solicite alvará antes de fazer a instalação transitória, os contêineres já estão no terreno antes que isso tenha sido feito. O secretário municipal disse que a companhia tem até segunda-feira (12) para informar qual será a destinação dos contêineres e o que exatamente será armazenado no local. Caso contrário, poderá ser multada.

O secretário afirmou que só saberá a função dessas estruturas com o requerimento formal da empresa, que pode ser feito de maneira eletrônica. Ele acrescentou que de acordo com a finalidade informada, a Secretaria de Desenvolvimento poderá até fazer uma visita para verificar se o uso está adequado.

Segundo reportagem da TV Gazeta, a Defesa Civil de Vitória informou que o terreno é de uma empresa que presta serviço à Prefeitura de Vitória e explicou que dentro dos contêineres ficarão materiais utilizados em obras de praças públicas.