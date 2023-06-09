Vazamento durante dois dias deixa rua de Maruípe cheia de água

Pelo segundo dia seguido, moradores da Rua Francisco de Alvarenga Rabelo, em Maruípe, Vitória, se queixam de um vazamento de água limpa na via. O desperdício chama a atenção (confira acima).
À reportagem da TV Gazeta, eles contaram que, na quinta-feira (8), funcionários da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) estiveram no local para resolver o problema. No entanto, na manhã desta sexta (9), a rua ficou cheia de água novamente.
Em nota, a Cesan informou que "a equipe da Cesan está no local para fazer o reparo. Trata-se de um vazamento de água. Até o momento, o abastecimento não foi afetado".