A fome tem pressa: Restaurante Popular de Vitória será reaberto

Fechado desde janeiro de 2017, o Restaurante Popular de Vitória será reaberto em março de 2024. A prefeitura contratou uma empresa, no valor de R$ 61.059,17, para fazer, em até 180 dias, o projeto de reforma do imóvel localizado na Ilha de Santa Maria.
A Prefeitura de Vitória
adianta que vai subsidiar a refeição e promete que ela será de baixo custo, a preço popular, mas só vai definir o valor posteriormente. O restaurante terá capacidade para receber 1,6 mil pessoas diariamente e será destinado aos moradores da Capital com prioridade para os atendidos pela rede socioassistencial do município.
A obra deve começar em março do ano que vem e está prevista para ser concluída em março de 2024. De acordo com a PMV, o custo da reforma será definido após a entrega do projeto da obra.
Para a reforma e reativação do Restaurante Popular serão necessários os seguintes projetos: de arquitetura, hidrossanitário, elétrico com fotovoltaico, cabeamento estruturado, gás GLP, estrutural do muro de divisa, reforma das câmaras frias, reforma da cozinha industrial, sistema de proteção contra descarga atmosférica e projeto de urbanização de áreas externas.