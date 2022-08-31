Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

A fome tem pressa: Restaurante Popular de Vitória será reaberto

Local, que vai oferecer refeições de baixo custo à população mais carente, está fechado desde 2017

Públicado em 

31 ago 2022 às 13:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prédio do Restaurante Popular de Vitória na Ilha de Santa Maria
O prédio do Restaurante Popular de Vitória na Ilha de Santa Maria Crédito: PMV/Divulgação
Fechado desde janeiro de 2017, o Restaurante Popular de Vitória será reaberto em março de 2024. A prefeitura contratou uma empresa, no valor de R$ 61.059,17, para fazer, em até 180 dias, o projeto de reforma do imóvel localizado na Ilha de Santa Maria.
A Prefeitura de Vitória adianta que vai subsidiar a refeição e promete que ela será de baixo custo, a preço popular, mas só vai definir o valor posteriormente. O restaurante terá capacidade para receber 1,6 mil pessoas diariamente e será destinado aos moradores da Capital com prioridade para os atendidos pela rede socioassistencial do município.
A obra deve começar em março do ano que vem e está prevista para ser concluída em março de 2024. De acordo com a PMV, o custo da reforma será definido após a entrega do projeto da obra.
Para a reforma e reativação do Restaurante Popular serão necessários os seguintes projetos: de arquitetura, hidrossanitário, elétrico com fotovoltaico, cabeamento estruturado, gás GLP, estrutural do muro de divisa, reforma das câmaras frias, reforma da cozinha industrial, sistema de proteção contra descarga atmosférica e projeto de urbanização de áreas externas.

Veja Também

Promessa de campanha, Restaurante Popular de Vitória continua fechado

Capixaba é preso e deportado: “Mexicanos são maus, e passei fome nos EUA”

Bolsonaro admite que 'Brasil passa fome' após ter dito que não há 'fome para valer'

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Alimentação Prefeitura de Vitória Comida Pobreza no es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolsa de estágio pode levar pais à malha fina do IR; veja quando declarar
Imagem de destaque
BR 101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta
Imagem de destaque
Capixaba Stênio Garcia fala sobre crise financeira e admite erros na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados