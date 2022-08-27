Bolsonaro admite que 'Brasil passa fome' após ter dito que não há 'fome para valer'

A fala deste sábado contraria declaração dada pelo próprio Bolsonaro em entrevista a podcast sobre fisioculturismo nesta sexta-feira (26). Na ocasião, além de dizer não há "fome para valer", ele afirmou que quem diz o contrário "são pessoas que vendem mentiras". Ele disse, ainda, que, "se for em qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele".