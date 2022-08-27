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Eleições 2022

Bolsonaro admite que 'Brasil passa fome' após ter dito que não há 'fome para valer'

Presidente mudou discurso neste sábado (27), depois de ter negado existência de fome no País, na sexta-feira (26)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 ago 2022 às 14:15

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 14:15

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (27), durante ato em Vitória da Conquista (BA), que "o Brasil passa fome". Um dia antes, ele havia dito que no País "fome para valer não existe da forma como é falado". Na cidade baiana, Bolsonaro participou de uma motociata e depois discursou para o público presente. "Com uma pandemia e uma guerra, o Brasil passa fome. Nós temos o dever de defender o interesse de cada um de vocês", disse o mandatário.
A fala deste sábado contraria declaração dada pelo próprio Bolsonaro em entrevista a podcast sobre fisioculturismo nesta sexta-feira (26). Na ocasião, além de dizer não há "fome para valer", ele afirmou que quem diz o contrário "são pessoas que vendem mentiras". Ele disse, ainda, que, "se for em qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele".
Presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro disse que governo olha para os mais humildes e pobres Crédito: Alan Santos / PR
Segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19, a fome atinge 33 milhões de pessoas no País - o maior número desde o início da década de 1990.
Mais cedo no mesmo dia, o presidente deu entrevista para a rádio Jovem Pan e disse que "não tem filé-mignon para todo mundo". A fala foi uma resposta direta à sabatina de Lula ao Jornal Nacional, na qual o petista disse que "o povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha".
A declaração em Vitória da Conquista mostra um recuo de Bolsonaro, que agora admite a fome no País. "Nós olhamos e muito para os mais humildes e pobres", disse.

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