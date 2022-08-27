Aridelmo, Audifax Manato, Guerino e Casagrande são os candidatos ao governo do ES que já estão com jingles de campanha circulando nas redes sociais Crédito: Montagem Geraldo Neto

Uma das principais peças das campanhas eleitorais é o famoso jingle, aquela música que fica martelando na cabeça do povo, chamando a atenção para o candidato e divulgando seu número e slogan. Mesmo antes do início do horário eleitoral no rádio e na TV, que começou na última sexta-feira (26), as primeiras músicas já circulavam pela internet.

Na disputa à Presidência, alguns jingles foram lançados ainda na pré-campanha . Já na corrida ao governo do Espírito Santo, as primeiras peças começaram a ser divulgadas somente após o início oficial da campanha eleitoral, que teve início no dia 16 de agosto.

Your browser does not support the audio element. Jingles de candidatos ao governo do ES destacam experiência, fé e família

Em geral, as letras buscam reforçar o que deve ser a tônica da campanha de cada candidato. É comum que os partidos lancem mais de uma música, mas apostem em uma delas como a de destaque. A escolha fica ainda mais clara durante o horário eleitoral gratuito na TV.

As campanhas de Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Cláudio Paiva (PRTB) ainda não divulgaram suas canções eleitorais. Confira abaixo os jingles que já estão na internet:

CASAGRANDE SE APRESENTA COMO EXPERIENTE, MAS NOVO DE CABEÇA E CORAÇÃO

Apresentado pela primeira vez na convenção que oficializou a candidatura de Casagrande à reeleição, no dia 31 de julho, o jingle do socialista busca aproximá-lo mais dos eleitores, sobretudo aqueles mais jovens, o apresentando como "Casão" e afirmando que o Espírito Santo está pocando.

Em um ritmo animado e pra cima, a letra procura afirmar características de Casagrande que devem ser exploradas na campanha, como a experiência, ao destacar que ele é um homem "preparado" e que "trabalha", e que "quem confia não inventa".

Ao mesmo tempo, busca passar uma mensagem de um candidato moderno e antenado nas novidades, ao se referir várias vezes a Casagrande como um homem "novo de cabeça", "novo de coração" e "com ideias pro futuro".

Para reforçar o conceito, o clipe mostra imagens do candidato em atividades diversas, como praticando ciclismo, cumprimentando eleitores e mostrando obras do Estado, sempre com o tradicional capacete de segurança. Entre as obras, as mais exibidas são a da ampliação da Terceira Ponte, a do Complexo de Carapina e a do Hospital Geral de Cariacica.

MANATO DESTACA RAÇA, FÉ E CORAGEM

O jingle de Manato reforça o slogan da campanha, que o apresenta como o "governador de todo capixaba" e que convida a todos que, independentemente do lado, escutem o coração.

A música começa com um ritmo mais lento e destaca que o ex-deputado conhece bem as cidades do Estado e é atento às necessidades dos capixabas. Também dá relevo à pauta da segurança pública ao citar "um Espírito Santo sem medo de andar na rua".

Em um segundo momento, a música ganha mais ritmo e vai para um gênero que lembra o gospel.

O clipe exibe imagens de Manato ao lado de apoiadores e em eventos. Reforça ainda o apoio do candidato ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição.

AUDIFAX TRAZ FORRÓ PÉ DE SERRA PARA DESTACAR EXPERIÊNCIA

O ritmo de um forro pé de serra embala o jingle do candidato Audifax Barcelos (Rede). Na letra, é destacada a experiência administrativa do candidato quando esteve à frente da Prefeitura da Serra.

A música, que começa afirmando que "um novo Espírito Santo está para nascer", fala da "Serra que deu certo" e que a administração do redista no município serviu de exemplo para o país.

O refrão, no compasso da sanfona, do triângulo e da zabumba, repete o número 18 "para avançar" e destaca a frase "Audifax no governo e nossa vida melhorar".

O clipe traz em destaque obras que Audifax realizou na Serra, como o Hospital Materno Infantil, além de imagens do candidato e de outras cidades do Estado.

GUERINO SE APRESENTA COMO CANDIDATO DA ESPERANÇA E DA MUDANÇA

Com direito a sanfona, Guerino Zanon traz um jingle que busca afirmá-lo como o candidato da esperança e da mudança, palavras que devem ser a tônica da campanha do ex-prefeito de Linhares.

Numa tentativa de atrair o eleitor conservador, a letra afirma que "Guerino é família" e que o Espírito Santo merece mais prosperidade e liberdade.

A música, mais melódica e lenta, também prega a renovação e que os capixabas se unam numa só direção, "de mãos dadas para o futuro".

RITMO ANIMADO DIZ QUE "COM ARIDELMO DÁ"

O jingle de Aridelmo Teixeira (Novo) traz um ritmo animado, alto-astral e com duas perguntas: "quem disse que não dá pra consertar?" e "quem disse que não dá pra resolver?". As duas são respondidas pela frase "com Aridelmo dá".

A letra diz que o Aridelmo tem "experiência, cuidado e competência" e que é a " nossa chance de mudar", slogan da campanha do candidato do Novo.