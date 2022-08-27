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Jingles de candidatos ao governo do ES destacam experiência, fé e família

Cinco dos sete nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta já estão com músicas de campanha circulando nas redes sociais; confira
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

27 ago 2022 às 09:48

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 09:48

Aridelmo, Audifax Manato, Guerino e Casagrande são os candidatos ao governo do ES que já estão com jingles de campanha circulando nas redes sociais
Aridelmo, Audifax Manato, Guerino e Casagrande são os candidatos ao governo do ES que já estão com jingles de campanha circulando nas redes sociais Crédito: Montagem Geraldo Neto
Uma das principais peças das campanhas eleitorais é o famoso jingle, aquela música que fica martelando na cabeça do povo, chamando a atenção para o candidato e divulgando seu número e slogan. Mesmo antes do início do horário eleitoral no rádio e na TV, que começou na última sexta-feira (26), as primeiras músicas já circulavam pela internet.
Na disputa à Presidência, alguns jingles foram lançados ainda na pré-campanha. Já na corrida ao governo do Espírito Santo, as primeiras peças começaram a ser divulgadas somente após o início oficial da campanha eleitoral, que teve início no dia 16 de agosto.
Jingles de candidatos ao governo do ES destacam experiência, fé e família
Até o momento, já foram lançados jingles de Renato Casagrande (PSB), atual governador e candidato à reeleição, do ex-deputado federal Carlos Manato (PL), do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos, do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) e do empresário e ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo).

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Em geral, as letras buscam reforçar o que deve ser a tônica da campanha de cada candidato. É comum que os partidos lancem mais de uma música, mas apostem em uma delas como a de destaque. A escolha fica ainda mais clara durante o horário eleitoral gratuito na TV.

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As campanhas de Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Cláudio Paiva (PRTB) ainda não divulgaram suas canções eleitorais. Confira abaixo os jingles que já estão na internet:

CASAGRANDE SE APRESENTA COMO EXPERIENTE, MAS NOVO DE CABEÇA E CORAÇÃO

Apresentado pela primeira vez na convenção que oficializou a candidatura de Casagrande à reeleição, no dia 31 de julho, o jingle do socialista busca aproximá-lo mais dos eleitores, sobretudo aqueles mais jovens, o apresentando como "Casão" e afirmando que o Espírito Santo está pocando.
Em um ritmo animado e pra cima, a letra procura afirmar características de Casagrande que devem ser exploradas na campanha, como a experiência, ao destacar que ele é um homem "preparado" e que "trabalha", e que "quem confia não inventa".
Ao mesmo tempo, busca passar uma mensagem de um candidato moderno e antenado nas novidades, ao se referir várias vezes a Casagrande como um homem "novo de cabeça", "novo de coração" e "com ideias pro futuro".
Para reforçar o conceito, o clipe mostra imagens do candidato em atividades diversas, como praticando ciclismo, cumprimentando eleitores e mostrando obras do Estado, sempre com o tradicional capacete de segurança. Entre as obras, as mais exibidas são a da ampliação da Terceira Ponte, a do Complexo de Carapina e a do Hospital Geral de Cariacica.

MANATO DESTACA RAÇA, FÉ E CORAGEM

O jingle de Manato reforça o slogan da campanha, que o apresenta como o "governador de todo capixaba" e que convida a todos que, independentemente do lado, escutem o coração. 
A música começa com um ritmo mais lento e destaca que o ex-deputado conhece bem as cidades do Estado e é atento às necessidades dos capixabas. Também dá relevo à pauta da segurança pública ao citar "um Espírito Santo sem medo de andar na rua".
Em um segundo momento, a música ganha mais ritmo e vai para um gênero que lembra o gospel. 
O clipe exibe imagens de Manato ao lado de apoiadores e em eventos. Reforça ainda o apoio do candidato ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição.

AUDIFAX TRAZ FORRÓ PÉ DE SERRA PARA DESTACAR EXPERIÊNCIA

O ritmo de um forro pé de serra embala o jingle do candidato Audifax Barcelos (Rede).  Na letra, é destacada a experiência administrativa do candidato quando esteve à frente da Prefeitura da Serra.
A música, que começa afirmando que "um novo Espírito Santo está para nascer", fala da "Serra que deu certo" e que a administração do redista no município serviu de exemplo para o país.
O refrão, no compasso da sanfona, do triângulo e da zabumba, repete o número 18 "para avançar" e destaca a frase "Audifax no governo e nossa vida melhorar".
O clipe traz em destaque obras que Audifax realizou na Serra, como o Hospital Materno Infantil, além de imagens do candidato e de outras cidades do Estado.

GUERINO SE APRESENTA COMO CANDIDATO DA ESPERANÇA E DA MUDANÇA

Com direito a sanfona, Guerino Zanon traz um jingle que busca afirmá-lo como o candidato da esperança e da mudança, palavras que devem ser a tônica da campanha do ex-prefeito de Linhares.
Numa tentativa de atrair o eleitor conservador, a letra afirma que "Guerino é família" e que o Espírito Santo merece mais prosperidade e liberdade.
A música, mais melódica e lenta, também prega a renovação e que os capixabas se unam numa só direção, "de mãos dadas para o futuro".

RITMO ANIMADO DIZ QUE "COM ARIDELMO DÁ"

O jingle de Aridelmo Teixeira (Novo) traz um ritmo animado, alto-astral e com duas perguntas: "quem disse que não dá pra consertar?" e "quem disse que não dá pra resolver?". As duas são respondidas pela frase "com Aridelmo dá".
A letra diz que o Aridelmo tem "experiência, cuidado e competência" e que é a " nossa chance de mudar", slogan da campanha do candidato do Novo.
A música também fala em revolução social, outro mote da campanha do Novo, e diz que o empresário sabe ser gestor. 

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