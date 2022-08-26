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Eleições 2022

Lula teve maior engajamento nas redes que Bolsonaro na sabatina do 'JN'

Levantamento da Quaest indica que 15 milhões de pessoas, em média, foram impactadas por postagens sobre o tema durante o programa, contra 9 milhões do presidente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 ago 2022 às 12:19

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 12:19

O candidato à Presidência Lula durante entrevista ao Jornal Nacional
O candidato à Presidência Lula durante entrevista ao Jornal Nacional Crédito: Reprodução/ TV Globo
De acordo com levantamento da Quaest, a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Globo teve mais engajamento do que a do presidente Jair Bolsonaro (PL). O levantamento indica que 15 milhões de pessoas, em média, foram impactadas por postagens sobre o tema durante o programa, contra 9 milhões de Bolsonaro e 2 milhões de Ciro Gomes (PDT).
O petista obteve 48% de menções positivas, contra 52% de menções negativas considerando a exibição completa. Foi pior que Ciro (54% a 46%) e melhor que Bolsonaro (35% a 65%).
Segundo a Quaest, os três momentos em que Lula teve maior porcentual de apoio ocorreram quando citou medidas contra a corrupção em seu governo, quando defendeu a aliança com Geraldo Alckmin (PSB) e quando criticou o ódio na política. Já os três momentos em que recebeu mais críticas foram quando não respondeu como definiria o Procurador-Geral da República (PGR), quando chamou Bolsonaro de "bobo da corte" e quando defendeu o diálogo como solução para o orçamento secreto.
Três candidatos à Presidência já foram entrevistados no Jornal Nacional. Além de Lula, o presidente Jair Bolsonaro e Ciro Gomes também estiveram presentes na sabatina. Nesta sexta-feira, dia 26, a senadora Simone Tebet (MDB) participa do telejornal.

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