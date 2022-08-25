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Eleições 2022

Guerino promete criar o ICMS social e zerar filas dos exames em 100 dias

O ex-prefeito de Linhares foi entrevistado pelo G1 ES, onde apresentou propostas e fez críticas ao atual governo Casagrande
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 ago 2022 às 19:21

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 19:21

Candidato ao Governo do Estado - Guerino Zanon
Guerino Zanon (PSD), candidato ao governo do ES Crédito: Fernando Madeira
Candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSD, Guerino Zanon foi entrevistado nesta quinta-feira (24) pelo G1 ES. Durante a conversa, o ex-prefeito de Linhares por cinco mandatos apresentou suas propostas para governar o Espírito Santo e também criticou por várias vezes a atual administração do governador Renato Casagrande (PSB).
Entre as propostas apresentadas pelo candidato está a implementação do ICMS social, para devolver para a população cadastrada no CadÚnico o valor do imposto dos produtos da cesta básica de alimentos. Zanon também promete zerar a fila de exames complementares nos 100 primeiros dias de governo.
Ainda na área da saúde, pretende descentralizar o atendimento para deixar a saúde mais perto da casa dos capixabas e também construir mais 100 escolas e implantar em mais unidades o ensino integral. Zanon também se compromete a manter as alíquotas estabelecidas para gasolina, diesel, energia e telecomunicações.

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O ex-prefeito de Linhares ainda fez várias críticas ao governador Casagrande, principalmente sobre a administração, os recursos poupados em caixa, que na sua opinião deveriam já ser investidos e também sobre a conduta na pandemia, dizendo que deveriam ter sido criados hospitais de campanha e o comércio deveria ter ficado aberto.
Nesta sexta-feira (26) serão entrevistados os candidatos Cláudio Paiva (PRTB), Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Aridelmo Teixeira (Novo). Cada um deles será ouvido por 20 minutos.
Os outros candidatos ao governo foram ouvidos ao longo da semana. Na segunda-feira (22), o entrevistado foi Carlos Manato (PL), na terça-feira (23) foi ouvido o candidato da Rede, Audifax Barcelos, e na quarta-feira o atual governador Renato Casagrande (PSB) falou sobre suas propostas para reeleição.

CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS DA ENTREVISTA

APOIO DE BOLSONARO E HARTUNG

Guerino falou sobre sua relação com o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que é eleitor do presidente, pede voto para ele mas entende que há outro candidato que também faz isso (Manato).
Sobre o relacionamento com o ex-governador Paulo Hartung, Guerino falou sobre a amizade com ele e sobre um possível apoio à sua candidatura. “O apoio é decisão dele. Vou buscar o voto dele e de todo cidadão capixaba. Tenho que mostrar um projeto diferente do que está aí que vai mudar a vida das pessoas para melhor. A decisão é dele e torço para que vote em mim”, ressalta.

SAÚDE

Zerar as filas dos exames complementares está entre as prioridades do governo de Guerino, principalmente nos 100 primeiros dias de governo. Além disso, o candidato quer construir novos hospitais, um em Vila Velha e um hospital infantil em Vitória.
“As estruturas estão caóticas. Dá para melhorar e colocar a saúde mais próxima da casa do cidadão. Não é justo sair de Ponto Belo para fazer exame na Grande Vitória. Vou colocar a saúde mais próxima da casa do cidadão”, promete.

SEGURANÇA

Sobre o setor da Segurança Pública, ele prometeu que vai melhorar os salários dos policiais militares e civis, chamando a categoria para conversar logo quando for eleito. Zanon também afirmou que vai oferecer apoio psicológico para a categoria, para que estejam mentalmente equilibrados para a atividade na rua.
A respeito da guerra de facções que tem ocorrido na Grande Vitória, ele afirmou que estamos voltando ao que víamos na década de 1990.
“Muitas coisas estão erradas, as políticas públicas não estão funcionando. Os policiais estão atuando no limite da capacidade deles. Linhares investiu no social. Conseguimos crescer e não ter aumento na criminalidade”, disse.

EDUCAÇÃO

Para o área da educação, a meta do candidato é construir 100 novas escolas e implantar o tempo integral nos quatro anos de governo. Questionado sobre a verba para seus planos, diz que é possível fazer com os recursos do governo do Estado.
“Querer falar que melhoramos a avaliação é muito pouco para o estado com as condições do Espírito Santo. Construir 100 escolas não é difícil e vamos fazer. Vamos valorizar o profissional e o ambiente de trabalho”, ressalta.

AÇÃO SOCIAL

“Um estado que fala que tem 12 bilhões para investimento não pode ter 1,1 milhão de pessoas vivendo na pobreza e extrema pobreza. Com o ICMS social, as famílias cadastradas no CadÚnico vão receber de volta os impostos referente à cesta básica dos alimentos. Vamos propor a redução da extrema pobreza para sair dela gerando emprego e oportunidade. Sempre falo que a melhor maneira de tirar a pessoa da pobreza é gerar emprego”, destaca.

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