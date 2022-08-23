Audifax promete concurso para professores e aumento de salário a policiais

Audifax disse que o Estado está com "dinheiro sobrando" e é possível investir em novos projetos Crédito: Rodrigo Gavini

Em uma hora de conversa com as jornalistas Maíra Mendonça e Rafaela Marquezini, Audifax concentrou muito de seus argumentos no superávit do orçamento do Estado. Para ele, o dinheiro está "sobrando" e poderia ter sido destinado tanto para melhorar serviços prestados à população quanto ao incremento salarial de servidores. Para praticamente todos os projetos apresentados, o candidato mencionou os recursos em caixa.

"De 2020 para 2021, o Estado teve superávit de R$ 3 bilhões. De 2021 para 2022, o Estado teve superávit de R$ 6 bilhões. Representa mais de 20% do orçamento, é dinheiro sobrando. Para mim, é não saber onde gastar dinheiro, é não definir prioridades, é não ter organização, não ter planejamento, falta foco. Isto é um dado claro para a sociedade que falta gestão", frisou.

CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS DA ENTREVISTA:

SEGURANÇA

A área é prioridade para Audifax Barcelos. Ele lembrou da sua gestão na prefeitura, quando houve redução de indicadores de criminalidade. Embora a segurança pública seja uma atribuição do governo estadual, o candidato disse que a administração municipal também teve participação na melhoria dos resultados.

"Criei a Guarda Municipal. Fui para dentro. Chamei a Polícia Civil , a Polícia Militar , a Polícia Federal ; todos os órgãos de segurança. A gente criou algumas ações, primeiro no campo social. Quem vê a Serra hoje, e há 20 anos, é outra cidade. Eu ia conversar com delegado, pedi ajuda para mudar a realidade. Participei ativamente como gestor, cobrando resultado, dando condições para a polícia. Já naquela época não tinha condições. Se é prioridade nossa, vamos fazer. Podia jogar nas costas do governador, não fiz isso. Fui para dentro. Estou preparado também para ir para dentro como governador. O principal problema do Estado é a segurança pública."

Na avaliação de Audifax, um dos grandes entraves é a impunidade que, para ele, vai diminuir quando os órgãos de segurança se sentirem fortalecidos. E esse fortalecimento passa, entre outras estratégias, pelo aumento do efetivo e também salarial.

EDUCAÇÃO

No plano de governo de Audifax, ele prevê a implementação de supercreches, em modelo semelhante ao adotado quando era prefeito da Serra. Entretanto, a oferta de vagas na educação infantil é atribuição dos municípios. Ele afirma que a ideia é que o Estado seja parceiro das cidades na implantação dessa estrutura para atender a demanda das famílias.

O candidato também menciona a necessidade de reduzir o número de profissionais em Designação Temporária (DT) na rede estadual, situação que, segundo Audifax, impacta nos resultados educacionais do Estado de maneira negativa, uma vez que há rotatividade de profissionais e não se estabelecem vínculos com a comunidade escolar. Para reverter essa situação, ele promete realizar concurso público para a contratação de professores.

SAÚDE

Outra área prioritária para Audifax é a saúde. Ele destaca as filas de espera por cirurgias eletivas e o atendimento de especialidades que cabem ao Estado. O candidato também critica o fato de muitas pessoas precisarem se deslocar do interior do Estado para a região metropolitana em busca de atendimento.