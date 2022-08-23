Audifax promete concurso para professores e aumento de salário a policiais

Na série de entrevistas que o G1 ES está promovendo com candidatos ao governo do Espírito Santo, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) foi sabatinado nesta terça-feira (23) sobre as propostas que tem para o Estado. Ele destacou que o foco da sua administração, caso eleito, será em saúde e segurança. Para os policiais, inclusive, prometeu aumento de salário. Na lista de projetos, há também concurso para professores, retomada do projeto do Cais das Artes e investimento no sistema Transcol.
Em uma hora de conversa com as jornalistas Maíra Mendonça e Rafaela Marquezini, Audifax concentrou muito de seus argumentos no superávit do orçamento do Estado. Para ele, o dinheiro está "sobrando" e poderia ter sido destinado tanto para melhorar serviços prestados à população quanto ao incremento salarial de servidores. Para praticamente todos os projetos apresentados, o candidato mencionou os recursos em caixa.
"De 2020 para 2021, o Estado teve superávit de R$ 3 bilhões. De 2021 para 2022, o Estado teve superávit de R$ 6 bilhões. Representa mais de 20% do orçamento, é dinheiro sobrando. Para mim, é não saber onde gastar dinheiro, é não definir prioridades, é não ter organização, não ter planejamento, falta foco. Isto é um dado claro para a sociedade que falta gestão", frisou.
CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS DA ENTREVISTA:
SEGURANÇA
A área é prioridade para Audifax Barcelos. Ele lembrou da sua gestão na prefeitura, quando houve redução de indicadores de criminalidade. Embora a segurança pública seja uma atribuição do governo estadual, o candidato disse que a administração municipal também teve participação na melhoria dos resultados.
"Criei a Guarda Municipal. Fui para dentro. Chamei a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal; todos os órgãos de segurança. A gente criou algumas ações, primeiro no campo social. Quem vê a Serra hoje, e há 20 anos, é outra cidade. Eu ia conversar com delegado, pedi ajuda para mudar a realidade. Participei ativamente como gestor, cobrando resultado, dando condições para a polícia. Já naquela época não tinha condições. Se é prioridade nossa, vamos fazer. Podia jogar nas costas do governador, não fiz isso. Fui para dentro. Estou preparado também para ir para dentro como governador. O principal problema do Estado é a segurança pública."
Na avaliação de Audifax, um dos grandes entraves é a impunidade que, para ele, vai diminuir quando os órgãos de segurança se sentirem fortalecidos. E esse fortalecimento passa, entre outras estratégias, pelo aumento do efetivo e também salarial.
EDUCAÇÃO
No plano de governo de Audifax, ele prevê a implementação de supercreches, em modelo semelhante ao adotado quando era prefeito da Serra. Entretanto, a oferta de vagas na educação infantil é atribuição dos municípios. Ele afirma que a ideia é que o Estado seja parceiro das cidades na implantação dessa estrutura para atender a demanda das famílias.
O candidato também menciona a necessidade de reduzir o número de profissionais em Designação Temporária (DT) na rede estadual, situação que, segundo Audifax, impacta nos resultados educacionais do Estado de maneira negativa, uma vez que há rotatividade de profissionais e não se estabelecem vínculos com a comunidade escolar. Para reverter essa situação, ele promete realizar concurso público para a contratação de professores.
SAÚDE
Outra área prioritária para Audifax é a saúde. Ele destaca as filas de espera por cirurgias eletivas e o atendimento de especialidades que cabem ao Estado. O candidato também critica o fato de muitas pessoas precisarem se deslocar do interior do Estado para a região metropolitana em busca de atendimento.
"Vamos criar hospitais e tem lugares que nem precisa construir. Em São Gabriel da Palha, por exemplo, tem um hospital fechado. Não precisa de estrutura física. O que precisa é de parceria, botar dinheiro para funcionar."
A entrevista completa de Audifax, com todas as propostas abordadas, eleição presidencial e outros fatos políticos, pode ser conferida no site do G1ES. Na segunda-feira (22), o entrevistado foi Carlos Manato (PL). As próximas entrevistas serão feitas com o governador Renato Casagrande (PSB), nesta quarta (24); Guerino Zanon (PSD), na quinta (25); e Claudio Paiva (PRTB), Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Aridelmo Teixeira (Novo), todos na sexta. A ordem de apresentação foi definida em sorteio e o tempo determinado para cada candidato seguiu o critério de desempenho na última pesquisa eleitoral Ipec/Rede Gazeta.