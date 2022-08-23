Grupo de WhatsApp de A Gazeta reúne notícias sobre as eleições de 2022 no ES

Além do acompanhamento do passo a passo da campanha, a cobertura de A Gazeta ainda inclui checagens para identificar informações falsas, pesquisas de intenção de voto, análises do cenário eleitoral, vídeos para descomplicar assuntos complexos e os bastidores da disputa com a Raposa Política. Várias novidades também vão ajudar o eleitor a escolher seu voto.

Para você não perder nada, enviaremos as reportagens publicadas no site ao longo do dia. Apenas a equipe de A Gazeta consegue disparar mensagens no grupo, então não há risco de excesso de mensagens nem de conteúdos fora do tema.

Editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva reforça a importância da participação dos leitores do jornal no combate às fake news. "Nossos jornalistas foram treinados com métodos de checagem para desvendar o que é um boato, mas para isso precisamos da ajuda dos nossos leitores. Já temos a parceria nacional do Comprova, que nos permite mostrar a desinformação espalhada no país. Agora, teremos um time para garantir a checagem local, com a ajuda do nosso público. Isso é muito bom para a democracia e para um voto consciente", afirma.