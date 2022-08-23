Grupo de WhatsApp de A Gazeta reúne notícias sobre as eleições de 2022 no ES

No dia 2 de outubro, os eleitores capixabas vão às urnas para escolher novos deputados, senadores, governador e presidente da República. Decidir em quem votar não é fácil, mas A Gazeta está produzindo conteúdos diariamente para ajudar nessa tarefa tão importante para a democracia e, você pode ter acesso a essas notícias de forma simples e rápida, no grupo de WhatsApp exclusivamente criado para as Eleições 2022.
Além do acompanhamento do passo a passo da campanha, a cobertura de A Gazeta ainda inclui checagens para identificar informações falsas, pesquisas de intenção de voto, análises do cenário eleitoral, vídeos para descomplicar assuntos complexos e os bastidores da disputa com a Raposa Política. Várias novidades também vão ajudar o eleitor a escolher seu voto.
Para você não perder nada, enviaremos as reportagens publicadas no site ao longo do dia. Apenas a equipe de A Gazeta consegue disparar mensagens no grupo, então não há risco de excesso de mensagens nem de conteúdos fora do tema.
Para participar do grupo de WhatsApp das Eleições 2022, basta clicar aqui. Em seguida, vai abrir uma janela e é só apertar em "entrar na conversa". Em segundos, você já será integrante do grupo e receberá as informações sobre as eleições no Estado.
ENVIE BOATOS PARA CHECAGEM
Pelo WhatsApp, leitores também podem enviar boatos sobre as Eleições 2022 para verificação. O Passando a Limpo vai checar conteúdos enganosos viralizados na internet relacionados ao pleito no Estado até a data do segundo turno, marcado para 30 de outubro.
A iniciativa, em parceria com a Google, vai monitorar publicações com grande compartilhamento e engajamento nas principais redes sociais. O foco será desmentir boatos relacionados ao Espírito Santo durante o período das eleições gerais.
Então, se você viu ou recebeu algum assunto duvidoso sobre as eleições gerais no Espírito Santo e quer ter a certeza se é uma mensagem verdadeira, mande para o WhatsApp de A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 99530-3577 (basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique.
Editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva reforça a importância da participação dos leitores do jornal no combate às fake news. "Nossos jornalistas foram treinados com métodos de checagem para desvendar o que é um boato, mas para isso precisamos da ajuda dos nossos leitores. Já temos a parceria nacional do Comprova, que nos permite mostrar a desinformação espalhada no país. Agora, teremos um time para garantir a checagem local, com a ajuda do nosso público. Isso é muito bom para a democracia e para um voto consciente", afirma.