Curtas políticas: O destino dos que votaram em Bolsonaro em 2018 no ES

Jair Bolsonaro, presidente da República, tenta a reeleição Crédito: Arte A Gazeta

Como a coluna já mostrou, o ex-presidente Lula (PT) e o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estão tecnicamente empatados em intenções de voto entre os eleitores do Espírito Santo. Isso vale tanto para a pesquisa estimulada quanto para a espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados.

Foi o que relevou levantamento realizado pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta e publicado no último dia 17.

Outro dado chama a atenção.

O Ipec quis saber em quem os entrevistados votaram no segundo turno das eleições de 2018, que opôs Bolsonaro e o petista Fernando Haddad: 54% optaram pelo hoje presidente da República e 28% pelo petista.

Já quando questionados sobre em quem pretendem votar no primeiro turno das eleições deste ano, na simulação estimulada, o presidente foi apontado por 37%.

Ou seja, pode-se inferir que boa parte dos que votaram nele há quatro anos agora mudaram de posição.

Lula foi mencionado por 42%.

A avaliação negativa do governo Bolsonaro no estado, entretanto, caiu de 47% para 39% . É mais um sinal, junto com a evolução das intenções de voto espontâneas, de recuperação do fôlego do presidente no Espírito Santo.

BOLSOGRANDE

Não custa lembrar minha teoria sobre o voto BolsoGrande, em que um mesmo eleitor vota para reeleger o governador Renato Casagrande (PSB) e também dar mais um mandato a Bolsonaro.

APOIO CRUZADO

Um cruzamento detectado nas redes sociais dos candidatos são os apoios de nomes que fazem parte de outros grupos políticos.

Por exemplo:

O candidato a deputado estadual Camargão (PSD) está com o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, do mesmo partido, na corrida pelo governo do estado. Para o Senado, a coligação dele não lançou ninguém.

O apresentador de TV (Camargão comandava o Balanço Geral), entretanto, tem feito campanha ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos).

Erick Musso, Devanir Ferreira, Lorenzo Pazolini e Camargão fazem campanha em feira livre Crédito: Reprodução/Instagram Erick Musso

O Republicanos não apoia ninguém, oficialmente, para o Palácio Anchieta. Está coligado com o União Brasil, do deputado federal Felipe Rigoni.

Candidato a deputado federal pelo União, o médico Gustavo Peixoto, entretanto, pede votos para Guerino.