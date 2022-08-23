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Curtas políticas: O destino dos que votaram em Bolsonaro em 2018 no ES

Veja também: tem candidato a deputado apoiando postulante ao governo e ao Senado de outros grupos políticos

Públicado em 

23 ago 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Jair Bolsonaro, presidente da República: avaliação de eleitores do ES segundo a pesquisa Ipec
Jair Bolsonaro, presidente da República, tenta a reeleição Crédito: Arte A Gazeta
Como a coluna já mostrou, o ex-presidente Lula (PT) e o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estão tecnicamente empatados em intenções de voto entre os eleitores do Espírito Santo. Isso vale tanto para a pesquisa estimulada quanto para a espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados.
Foi o que relevou levantamento realizado pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta e publicado no último dia 17.
No recorte espontâneo, entretanto, Bolsonaro está mais perto de Lula do que estava na sondagem anterior, em maio.
Outro dado chama a atenção.
O Ipec quis saber em quem os entrevistados votaram no segundo turno das eleições de 2018, que opôs Bolsonaro e o petista Fernando Haddad: 54% optaram pelo hoje presidente da República e 28% pelo petista.
Já quando questionados sobre em quem pretendem votar no primeiro turno das eleições deste ano, na simulação estimulada, o presidente foi apontado por 37%.
Ou seja, pode-se inferir que boa parte dos que votaram nele há quatro anos agora mudaram de posição.
Lula foi mencionado por 42%.
A avaliação negativa do governo Bolsonaro no estado, entretanto, caiu de 47% para 39%. É mais um sinal, junto com a evolução das intenções de voto espontâneas, de recuperação do fôlego do presidente no Espírito Santo.
BOLSOGRANDE
Não custa lembrar minha teoria sobre o voto BolsoGrande, em que um mesmo eleitor vota para reeleger o governador Renato Casagrande (PSB) e também dar mais um mandato a Bolsonaro.
O Ipec não fez esse cruzamento de dados, mas é de se supor que, se Casagrande tem 52% das intenções estimuladas de voto, tem gente optando pelos dois, sim.

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APOIO CRUZADO
Um cruzamento detectado nas redes sociais dos candidatos são os apoios de nomes que fazem parte de outros grupos políticos.
Por exemplo:
O candidato a deputado estadual Camargão (PSD) está com o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, do mesmo partido, na corrida pelo governo do estado. Para o Senado, a coligação dele não lançou ninguém.
O apresentador de TV (Camargão comandava o Balanço Geral), entretanto, tem feito campanha ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos).
Erick entrou na disputa pelo Senado em substituição a Sérgio Meneguelli (Republicanos), que agora é candidato a deputado estadual.
Erick Musso, Devanir Ferreira, Lorenzo Pazolini e Camargão fazem campanha em feira livre
Erick Musso, Devanir Ferreira, Lorenzo Pazolini e Camargão fazem campanha em feira livre Crédito: Reprodução/Instagram Erick Musso
O Republicanos não apoia ninguém, oficialmente, para o Palácio Anchieta. Está coligado com o União Brasil, do deputado federal Felipe Rigoni.
Candidato a deputado federal pelo União, o médico Gustavo Peixoto, entretanto, pede votos para Guerino.
Guerino Zanon ao lado do médico Gustavo Peixoto durante ato de campanha em Aracruz
Guerino Zanon ao lado do médico Gustavo Peixoto em campanha em Aracruz Crédito: Reprodução/Instagram Guerino Zanon

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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