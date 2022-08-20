Rose de Freitas conquista apoio no Podemos após polêmica sobre suplente

Wanderson Bueno declara apoio à reeleição da senadora Rose de Freitas Crédito: Julio Victor / Divulgação

O anúncio da ex-prefeita de Viana Solange Lube (MDB) como primeira suplente da senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição, causou certo desconforto no Podemos, liderado pelo também ex-prefeito da cidade Gilson Daniel.

Solange é de um grupo político rival. Apesar de o partido estar, oficialmente, na aliança da emedebista, nenhum membro da Executiva estadual da legenda havia declarado apoio publicamente a Rose.

Até este sábado (20). O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, aliadísdimo de Gilson, afirmou à coluna que quer a reeleição da senadora e que isso seria o melhor para Viana e para o Espírito Santo

“Ela sempre ajudou os mandatos do Gilson e me ajuda agora. Destinou, recentemente, R$ 10 milhões em emendas para Viana. É uma parlamentar municipalista”, frisou.

Ele minimizou o fator Solange Lube. Lembrou que o grupo dela não chegou a fazer uma oposição consistente no pleito de 2020, quando Bueno foi eleito.

“O sobrinho dela, Luquinha Lube (MDB), foi eleito vereador e hoje faz parte da minha base na Câmara”, destacou o prefeito.

Bueno acredita que Gilson Daniel também vai apoiar Rose: “Os dois são próximos”.

Enquanto isso, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) não disse se vai chancelar alguém ao Senado

O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), por sua vez, está ao lado de Erick Musso (Republicanos).