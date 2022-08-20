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Eleições 2022

Rose de Freitas conquista apoio no Podemos após polêmica sobre suplente

Prefeito de Viana quer a reeleição da senadora, embora posição não seja unânime no partido

Públicado em 

20 ago 2022 às 10:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Wanderson Bueno e Rose de Freitas
Wanderson Bueno declara apoio à reeleição da senadora Rose de Freitas Crédito: Julio Victor / Divulgação
O anúncio da ex-prefeita de Viana Solange Lube (MDB) como primeira suplente da senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição, causou certo desconforto no Podemos, liderado pelo também ex-prefeito da cidade Gilson Daniel.
Solange é de um grupo político rival. Apesar de o partido estar, oficialmente, na aliança da emedebista, nenhum membro da Executiva estadual da legenda havia declarado apoio publicamente a Rose.
Até este sábado (20). O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, aliadísdimo de Gilson, afirmou à coluna que quer a reeleição da senadora e que isso seria o melhor para Viana e para o Espírito Santo.
“Ela sempre ajudou os mandatos do Gilson e me ajuda agora. Destinou, recentemente, R$ 10 milhões em emendas para Viana. É uma parlamentar municipalista”, frisou.
Ele minimizou o fator Solange Lube. Lembrou que o grupo dela não chegou a fazer uma oposição consistente no pleito de 2020, quando Bueno foi eleito.
“O sobrinho dela, Luquinha Lube (MDB), foi eleito vereador e hoje faz parte da minha base na Câmara”, destacou o prefeito.
Bueno acredita que Gilson Daniel também vai apoiar Rose: “Os dois são próximos”.

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Enquanto isso, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) não disse se vai chancelar alguém ao Senado.
O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), por sua vez, está ao lado de Erick Musso (Republicanos).
Rose tem a seu lado o governador Renato Casagrande (PSB). E divulgou um panfleto com declarações de apoio de 64 prefeitos. Agora, soma mais um.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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Gilson Daniel Senado Federal Viana Rose de Freitas Prefeitura de Viana Eleições 2022
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