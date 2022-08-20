Rose de Freitas conquista apoio no Podemos após polêmica sobre suplente

O anúncio da ex-prefeita de Viana Solange Lube (MDB) como primeira suplente da senadora Rose de Freitas
(MDB), candidata à reeleição, causou certo desconforto no Podemos, liderado pelo também ex-prefeito da cidade Gilson Daniel.
Solange é de um grupo político rival. Apesar de o partido estar, oficialmente, na aliança da emedebista, nenhum membro da Executiva estadual da legenda havia declarado apoio publicamente a Rose.
Até este sábado (20). O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, aliadísdimo de Gilson, afirmou à coluna que quer a reeleição da senadora e que isso seria o melhor para Viana
e para o Espírito Santo
.
“Ela sempre ajudou os mandatos do Gilson e me ajuda agora. Destinou, recentemente, R$ 10 milhões em emendas para Viana. É uma parlamentar municipalista”, frisou.
Ele minimizou o fator Solange Lube. Lembrou que o grupo dela não chegou a fazer uma oposição consistente no pleito de 2020, quando Bueno foi eleito.
“O sobrinho dela, Luquinha Lube (MDB), foi eleito vereador e hoje faz parte da minha base na Câmara”, destacou o prefeito.
Bueno acredita que Gilson Daniel também vai apoiar Rose: “Os dois são próximos”.
Enquanto isso, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo
(Podemos) não disse se vai chancelar alguém ao Senado
.
O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), por sua vez, está ao lado de Erick Musso
(Republicanos).
Rose tem a seu lado o governador Renato Casagrande
(PSB). E divulgou um panfleto com declarações de apoio de 64 prefeitos. Agora, soma mais um.