Silas Malafaia vê pastor Nelson Junior como ameaça a Magno Malta

Os dois estão entre os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. E disputam o mesmo nicho eleitoral: evangélicos e conservadores.
Nelson é o criador do movimento "Eu Escolhi Esperar", que prega, resumidamente, a abstinência sexual até o casamento. É uma espécie de popstar nas redes sociais e também escritor.
Magno lidera a corrida, de acordo com o Ipec, ao lado da senadora Rose de Freitas (MDB). O ex-senador aparece com 29% e Rose, com 22% das intenções estimuladas de voto. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, o que resulta em empate técnico entre os dois.
Nelson Junior, entretanto, foi o alvo de Malafaia, que é apoiador do candidato do PL:
"Estou vendo gente que não sabe nem onde está o nariz na política, que chegou agora, pensando que é alguma coisa, que nunca se posicionou, e que gosta de ensinar os outros a aprender a esperar, mas ele não espera", bradou o televangelista, em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta.
Ele não mencionou o nome de Nelson, mas a menção a "esperar" não deixa dúvidas sobre a quem se referiu.
"(Nelson) está sendo instrumento da esquerda para derrotar Magno Malta. A esquerda está dando gargalhada", avaliou Malafaia.
A bem da verdade, a esquerda está representada, mesmo, por apenas duas candidaturas: as de Filipe Skiter (PSTU) e Gilberto Campos (PSOL).
Rose, apesar de ser apoiada por PT e PCdoB, está longe de ser chamada de esquerda a gargalhar. Tem uma postura de centro. Até o PP, que está na base do presidente Jair Bolsonaro (PL), faz parte da coligação da senadora.
"Você não pode jogar esse voto fora. Você só tem uma vaga para senador e essa vaga é de Magno Malta", apelou o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
Aldeci Carvalho, estrategista da campanha de Nelson Junior, disse à coluna respeitar a opinião de Malafaia.
"Mas todo mundo que conhece o Nelson sabe da idoneidade dele e que ele tem serviço prestado no Brasil inteiro", ponderou.
"O estado que ele menos conhece ele foi seis vezes, prestando serviços para famílias, casais e jovens", complementou Carvalho.
Nelson Junior já disse que orienta casais há muitos anos.
O pastor Nelson Junior disputa uma eleição pela primeira vezCrédito: Arquivo Pessoal
"Minha sugestão é que as pessoas façam uma pesquisa sobre o Nelson. Em relação à participação dele na política, isso é uma questão de democracia. É mais uma opção para o capixaba", ressaltou.
"Nelson tem o potencial de crescer muito. Medições de pesquisas são momentos. Ele é o senador que o Espírito Santo quer", apostou o estrategista.
Nelson Junior, ao contrário de Magno, não sai por aí se dizendo bolsonarista, embora tenha o perfil dos apoiadores e eleitores do presidente da República.
É uma espécie de bolsonarista polido, sem o discurso virulento típico de Magno Malta.
O pastor é apoiado pelo ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), candidato ao Palácio Anchieta.
Mas o Avante está sozinho nessa, sem coligação. Assim, o religioso candidato ao Senado vai ter cerca de dez segundos no horário eleitoral gratuito.
Ele aposta em caminhadas ao lado de Audifax e nas redes sociais para compensar. Somando as redes de Nelson e as do movimento Escolhi Esperar, são cerca de sete milhões de seguidores.
Muitos deles, contudo, são de fora do Espírito Santo.
Correção
18/08/2022 - 8:58
Por um lapso, a coluna grafou, incorretamente, o nome do candidato do PSol ao Senado pelo Espírito Santo. O correto é Gilberto Campos, não Geraldo. A correção foi feita.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN
Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves