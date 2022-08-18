Silas Malafaia vê pastor Nelson Junior como ameaça a Magno Malta

Silas Malafaia critica pastor Nelson Junior em vídeo Crédito: Reprodução

Os dois estão entre os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo. E disputam o mesmo nicho eleitoral: evangélicos e conservadores.

Nelson é o criador do movimento "Eu Escolhi Esperar", que prega, resumidamente, a abstinência sexual até o casamento. É uma espécie de popstar nas redes sociais e também escritor.

Magno lidera a corrida, de acordo com o Ipec, ao lado da senadora Rose de Freitas (MDB). O ex-senador aparece com 29% e Rose, com 22% das intenções estimuladas de voto. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, o que resulta em empate técnico entre os dois.

Nelson Junior, entretanto, foi o alvo de Malafaia, que é apoiador do candidato do PL:

"Estou vendo gente que não sabe nem onde está o nariz na política, que chegou agora, pensando que é alguma coisa, que nunca se posicionou, e que gosta de ensinar os outros a aprender a esperar, mas ele não espera", bradou o televangelista, em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta.

Ele não mencionou o nome de Nelson, mas a menção a "esperar" não deixa dúvidas sobre a quem se referiu.

"(Nelson) está sendo instrumento da esquerda para derrotar Magno Malta. A esquerda está dando gargalhada", avaliou Malafaia.

A bem da verdade, a esquerda está representada, mesmo, por apenas duas candidaturas: as de Filipe Skiter (PSTU) e Gilberto Campos (PSOL).

Rose, apesar de ser apoiada por PT e PCdoB, está longe de ser chamada de esquerda a gargalhar. Tem uma postura de centro. Até o PP, que está na base do presidente Jair Bolsonaro (PL), faz parte da coligação da senadora.

"Você não pode jogar esse voto fora. Você só tem uma vaga para senador e essa vaga é de Magno Malta", apelou o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Aldeci Carvalho, estrategista da campanha de Nelson Junior, disse à coluna respeitar a opinião de Malafaia.

"Mas todo mundo que conhece o Nelson sabe da idoneidade dele e que ele tem serviço prestado no Brasil inteiro", ponderou.

"O estado que ele menos conhece ele foi seis vezes, prestando serviços para famílias, casais e jovens", complementou Carvalho.

Nelson Junior já disse que orienta casais há muitos anos.

O pastor Nelson Junior disputa uma eleição pela primeira vez Crédito: Arquivo Pessoal

"Minha sugestão é que as pessoas façam uma pesquisa sobre o Nelson. Em relação à participação dele na política, isso é uma questão de democracia. É mais uma opção para o capixaba", ressaltou.

"Nelson tem o potencial de crescer muito. Medições de pesquisas são momentos. Ele é o senador que o Espírito Santo quer", apostou o estrategista.

Nelson Junior, ao contrário de Magno, não sai por aí se dizendo bolsonarista, embora tenha o perfil dos apoiadores e eleitores do presidente da República.

É uma espécie de bolsonarista polido, sem o discurso virulento típico de Magno Malta.

O pastor é apoiado pelo ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), candidato ao Palácio Anchieta.

Mas o Avante está sozinho nessa, sem coligação. Assim, o religioso candidato ao Senado vai ter cerca de dez segundos no horário eleitoral gratuito.

Ele aposta em caminhadas ao lado de Audifax e nas redes sociais para compensar. Somando as redes de Nelson e as do movimento Escolhi Esperar, são cerca de sete milhões de seguidores.

Muitos deles, contudo, são de fora do Espírito Santo.