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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Magno tem 29% e Rose 22% na disputa ao Senado no ES

Na sequência, outros cinco candidatos aparecem empatados em terceiro lugar. Confira todos os números da pesquisa Rede Gazeta/Ipec realizada para a vaga
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

17 ago 2022 às 18:47

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 18:47

Eleição 2022
Magno Malta e Rose de Freitas estão à frente na pesquisa para o Senado pelo ES Crédito: Divulgação/Arte Geraldo Neto
Na segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta para o cargo de senador pelo Espírito Santo, o ex-senador Magno Malta (PL) obteve 29% das intenções de voto, seguido pela senadora Rose de Freitas (MDB), com 22%. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, na disputa pela única vaga do cargo nas Eleições 2022 no Espírito Santo
Na sequência da consulta estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, aparecem o empresário Carone (Agir), com 5%; o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos), com 4%; Gilberto Campos (Psol), com 2%. Nelson Junior (Avante) e Filipe Skiter (PSTU) surgem com 1% cada um. Todos estão empatados em terceiro lugar dentro da margem de erro. 

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O candidato Antonio Bungenstab (PRTB) foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto. Segundo o Ipec, o candidato Coronel Lugato (DC) não consta neste levantamento, pois, no momento do registro da pesquisa, seu nome ainda não estava protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não havia informações suficientes que indicassem a oficialização de sua candidatura. O Ipec é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades em 2021.
Entre o eleitorado capixaba, 18% mostraram-se indecisos sobre o candidato em que pretendem votar para o Senado Federal, enquanto outros 17% indicaram a intenção de votar em branco ou nulo. 
Diante da mudança dos nomes que haviam sido apresentados para a disputa entre a primeira e a segunda pesquisas realizadas pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, não é possível fazer comparação dos dois cenários. No levantamento anterior, divulgado em maio, as pré-candidaturas de Coronel Ramalho (Podemos), Da Vitória (PP),  Sergio Majeski (PSDB) e Sérgio Meneguelli (Republicanos) ainda eram consideradas. Os quatro vão concorrer, mas a outros cargos.

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ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que não há apresentação dos nomes concorrentes aos entrevistados, Magno Malta também aparece um pouco à frente, com 7% das menções, seguido de Rose de Freitas, com 2%.
Tanto Carone quanto Erick Musso foram citados por 1% dos entrevistados.  Os demais candidatos não foram mencionados.

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Brancos e nulos somaram 12%, enquanto o percentual daqueles que preferem não opinar ou não sabem em quem vão votar chegou a 72%. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. 

Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. 

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

Especificações técnicas

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