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Eleições 2022

ES tem primeiro dia de campanha ao governo em clima morno

Com a propaganda eleitoral liberada, quem está na disputa agora intensifica o contato com a população em caminhadas e atos públicos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 ago 2022 às 20:38

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 20:38

Palácio Anchieta
Palácio Anchieta: sede do governo do Espírito Santo, disputado por sete candidatos Crédito: Helio Filho/Secom
Com a propaganda de candidatos liberada a partir desta terça-feira (16) pela Justiça Eleitoral, a campanha entra numa nova etapa. E os candidatos ao governo do Espírito Santo intensificam a presença nas ruas, em contato direto com o público, com a perspectiva de ocupar a cadeira no Palácio Anchieta. O primeiro dia começou em clima "morno" e foi marcado por caminhadas, reuniões e visitas, ainda num ritmo de início dos trabalhos, a passos lentos, sem muitos compromissos e eventos. 
Candidato pelo Novo, o empresário e professor universitário Aridelmo Teixeira começou a campanha pelo interior, no Sul do Estado. Ele visitou o projeto Sopão da Rosinha, em Mimoso do Sul, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e tratou sobre o aumento da pobreza. 
Primeiro dia de campanha dos candidatos ao governo do ES: Aridelmo Teixeira visita Sopão da Rosinha, em Mimoso do Sul
Aridelmo Teixeira visitou o projeto Sopão da Rosinha, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação
O ex-prefeito Audifax Barcelos (Rede) fez caminhadas por Vila Velha. Acompanhado da candidata a vice, Tenente Andresa (Solidariedade), o candidato percorreu os bairros Novo México e São Torquato ao longo do dia, conversando com moradores e comerciantes.
Audifax Barcelos fez caminhadas em Vila Velha com a candidata a vice, Tenente Andresa, e conversou com a população Crédito: Divulgação
Capitão Vinicius Sousa (PSTU) também apostou no trabalho no interior. Pela manhã, realizou o chamado corpo a corpo no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, município onde atuava como policial militar e disputou a eleição como vice-prefeito em 2020.  Nesse primeiro dia nas ruas, capitão Sousa falou um pouco sobre seu programa de governo e a proposta de reforma agrária. 
Primeiro dia de campanha dos candidatos ao governo do ES: Capitão Vinicius Sousa conversa com trabalhadores em Cachoeiro de Itapemirim
Capitão Vinicius Sousa apresenta suas ideias a trabalhadores em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Durante todo o dia, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) ficou envolvido com gravações do programa eleitoral para a TV e o rádio, que começa a ser exibido no dia 26. No final da tarde, participou de "adesivaço" na Praça dos Namorados, em Vitória, com apoiadores da sua candidatura. 
Primeiro dia de campanha dos candidatos ao governo do ES: Carlos Manato em adesivaço com apoiadores
Carlos Manato em "adesivaço" com apoiadores nas imediações da Praça dos Namorados, em Vitória Crédito: Divulgação
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) optou por participar de encontro com a diretoria do  Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado do Espírito Santo (Sindipostos) para ouvir as demandas do setor. Acompanhado do candidato a vice Marcus Magalhães (PSD), Guerino ressaltou a necessidade de o Estado ter políticas públicas diferentes para cada região. 
Primeiro dia de campanha dos candidatos ao governo do ES: Guerino Zanon em reunião com Sindipostos
Guerino Zanon e Marcus Magalhães estiveram em reunião com a diretoria do Sindipostos Crédito: Divulgação
Na disputa à reeleição, o governador Renato Casagrande (PSB) também começou o dia participando de gravações. Ainda de manhã, visitou uma indústria têxtil de Cariacica para apresentar seu plano de governo e ouvir os funcionários da empresa. À tarde, viajou a Brasília (DF) para acompanhar a posse do ministro Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Primeiro dia de campanha dos candidatos ao governo do ES: Renato Casagrande visita indústria têxtil em Cariacica
Renato Casagrande visitou uma indústria têxtil em Cariacica Crédito: Divulgação/Helio Filho
Também candidato ao governo do ES, Cláudio Paiva (PRTB) não divulgou a agenda. 

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