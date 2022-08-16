ES tem primeiro dia de campanha ao governo em clima morno

Com a propaganda de candidatos liberada a partir desta terça-feira (16) pela Justiça Eleitoral, a campanha entra numa nova etapa. E os candidatos ao governo do Espírito Santo intensificam a presença nas ruas, em contato direto com o público, com a perspectiva de ocupar a cadeira no Palácio Anchieta. O primeiro dia começou em clima "morno" e foi marcado por caminhadas, reuniões e visitas, ainda num ritmo de início dos trabalhos, a passos lentos, sem muitos compromissos e eventos.
Candidato pelo Novo, o empresário e professor universitário Aridelmo Teixeira começou a campanha pelo interior, no Sul do Estado. Ele visitou o projeto Sopão da Rosinha, em Mimoso do Sul, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e tratou sobre o aumento da pobreza.
O ex-prefeito Audifax Barcelos (Rede) fez caminhadas por Vila Velha. Acompanhado da candidata a vice, Tenente Andresa (Solidariedade), o candidato percorreu os bairros Novo México e São Torquato ao longo do dia, conversando com moradores e comerciantes.
O Capitão Vinicius Sousa (PSTU) também apostou no trabalho no interior. Pela manhã, realizou o chamado corpo a corpo no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, município onde atuava como policial militar e disputou a eleição como vice-prefeito em 2020. Nesse primeiro dia nas ruas, capitão Sousa falou um pouco sobre seu programa de governo e a proposta de reforma agrária.
Durante todo o dia, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) ficou envolvido com gravações do programa eleitoral para a TV e o rádio, que começa a ser exibido no dia 26. No final da tarde, participou de "adesivaço" na Praça dos Namorados, em Vitória, com apoiadores da sua candidatura.
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) optou por participar de encontro com a diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado do Espírito Santo (Sindipostos) para ouvir as demandas do setor. Acompanhado do candidato a vice Marcus Magalhães (PSD), Guerino ressaltou a necessidade de o Estado ter políticas públicas diferentes para cada região.
Na disputa à reeleição, o governador Renato Casagrande (PSB) também começou o dia participando de gravações. Ainda de manhã, visitou uma indústria têxtil de Cariacica para apresentar seu plano de governo e ouvir os funcionários da empresa. À tarde, viajou a Brasília (DF) para acompanhar a posse do ministro Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Também candidato ao governo do ES, Cláudio Paiva (PRTB) não divulgou a agenda.