O mais jovem e o mais velho: disputa nas eleições no ES vai de 21 a 84 anos

Natan Gonzaga (Solidariedade) e Theodorico Ferraço (PP): o mais jovem e o mais velho na disputa por cargos políticos no ES Crédito: Instagram/Reprodução e Ana Salles/Ales

O Espírito Santo tem 739 candidatos nas eleições gerais de 2022 e mais de seis décadas separam o mais jovem e o mais velho na disputa. Aos 21 anos, Natan Gonzaga (Solidariedade) já busca ocupar uma das 30 cadeiras da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Ele concorre com outras centenas de nomes, inclusive o atual deputado Theodorico Ferraço (PP), de 84 anos, o mais velho na corrida deste ano.

Os dois não veem a idade como um problema para dar conta dos desafios e, em comum, têm um objetivo: ajudar no desenvolvimento do Espírito Santo.

Ferraço, que já leva na bagagem 60 anos de vida pública, diz que a trajetória ainda está longe do fim: “Eu costumo dizer que tenho 48 anos invertido, estou melhor do que muito jovem de 18 anos e ainda tenho muito fazer, [a relação com a política] é até que a morte nos separe.”

Gonzaga, por sua vez, prega a renovação e diz que seu ingresso na política é motivado pelo anseio de ajudar a elevar a qualidade de vida da população. “Acredito que pagamos altos impostos e o dinheiro é perdido. O governo gasta muito, se endivida muito. Os empregos não existem, a gente não tem acesso à tecnologia. O governo nos empobrece todo dia. Quero tentar ajudar a mudar isso.”

O estudante do último período do curso de Ciências Contábeis, morador de Vitória, ultrapassa por três meses a idade mínima para concorrer ao cargo de deputado estadual, que são 21 anos.

São 506 nomes oficializados na disputa pelas 30 vagas da Assembleia Legislativa, em que o candidato mais novo e o mais velho concorrem. Outros 192 nomes disputam as 10 vagas de deputado federal. Para o Senado, são 27 postulantes, somando os 9 candidatos e os dois suplentes de cada um deles. Para o governo do Estado, são 7 nomes na corrida e 7 vices na chapa.

IDADE MÉDIA DOS CANDIDATOS

A idade média dos candidatos no Espírito Santo subiu desde as últimas eleições gerais. Ela está, atualmente, em 49,5 anos; em 2018, era de 48,8 anos. As mulheres candidatas são um pouco mais jovens na média, mas não muito, com 47,9 anos. Os homens têm 50 anos em média.