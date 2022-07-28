Raio-X dos partidos no ES: mulheres e jovens são minoria entre filiados

Mulheres e jovens têm menos representatividade entre os filiados a partidos políticos no ES Crédito: Pikisuperstar/ Freepik

Homens, com idade entre 45 e 49 anos, casados. Esse é o perfil da maioria dos 328.346 moradores do Espírito Santo filiados a partidos políticos. Mas quando as legendas são analisadas separadamente, a distribuição de sexo e faixa etária ocorre de maneira distinta, o que traz indicadores, por exemplo, do apelo de uma determinada sigla entre os mais jovens ou da adesão feminina.

Mulheres representam 43% dos filiados a partidos políticos no Espírito Santo, embora elas não estejam igualmente representadas em todas as legendas. O Novo, composto por 77,5% de homens, é o partido com a menor participação feminina no Estado (22,5%).

Junto ao Novo, outras cinco siglas têm menos de 40% de participação feminina, incluindo o Patriota e o União Brasil (partido que surgiu da união do Democratas e do PSL).

MAIORIA DOS PARTIDOS TEM FILIADOS MAIS VELHOS

Além de ser um meio majoritariamente masculino, os partidos políticos também são compostos principalmente por pessoas mais velhas. O Progressistas (PP) tem mais da metade dos filiados com mais de 60 anos. O mesmo vale para o PCB e para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que tem o maior número de filiados do Estado, com 36.927 adeptos.

Mesmo nas legendas que registram certa presença de jovens, eles mal passam de 6% do total. No Espírito Santo, o Psol é a sigla com mais filiados de até 24 anos (6,1%). Em seguida vem a Rede, com 3,7%. Os dois partidos estão federados pelos próximos quatro anos.

Em números absolutos, o PT é o partido com mais jovens, com 510 filiados de até 24 anos. A legenda foi a que mais ganhou apoiadores no Estado nos últimos dois anos, com 3,5 mil pessoas a mais neste ano do que o registrado em 2020.

MACHISMO, FALTA DE REPRESENTATIVIDADE E DE TRANSPARÊNCIA

Para o cientista político e professor do Insper Leandro Consentino, os partidos políticos ficaram para trás diante das mudanças que aconteceram na sociedade, o que se traduz em uma falta de representatividade.

“Os partidos não se abriram à participação democrática. Atualmente, as pessoas querem participar e não serem sujeitos passivos. Um segundo ponto é a falta de transparência. As decisões do partido são como uma grande caixa-preta. A maioria das pessoas não entende os mecanismos, não sabe como funciona”, explica.

Dessa forma, essas organizações, fundamentais para a democracia, se tornaram ultrapassadas e falham em recrutar filiados mais jovens e minorias, por exemplo. O resultado são bases principalmente formadas de homens mais velhos.

Em relação à falta de participação feminina, o professor salienta que o machismo se soma à falta de participação democrática e de transparência nos partidos.

“A política é há muito tempo território masculino e tem sido dominada pelos homens. Assim, mulheres têm pouca capacidade em articular candidaturas competitivas”, diz o especialista.

Há uma lei que determina que chapas em eleições proporcionais, como deputado e vereador, por exemplo, tenham no mínimo 30% de mulheres. Contudo, mesmo que essa cota seja cumprida, ela não se traduz necessariamente em um aumento no número de mulheres eleitas para esses cargos.