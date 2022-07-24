Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Veja mapa das cidades do ES com mais apoio e mais rejeição ao PT

Levantamento com base na votação dos últimos 20 anos aponta as cidades com maior tendência de apoio e de rejeição ao partido no espectro político
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 jul 2022 às 14:28

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 14:28

A votação nas eleições dos últimos 20 anos no Brasil e, particularmente, no Espírito Santo revela o tamanho do apoio e da rejeição ao PT. Entre os municípios capixabas, o mapa se desenha mais à direita no espectro político, pois a maioria do eleitorado se colocou em uma posição antipetista. A cidade mais alinhada ao Partido dos Trabalhadores é Vila Valério, no Noroeste, e a mais distante das pautas da esquerda é Venda Nova do Imigrante, na região Serrana. 
O levantamento foi realizado pelo jornal O Globo, que se baseou nos resultados das eleições em 5.562 municípios do país desde 2002. A partir da apuração dos números oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi elaborado um índice eleitoral que mostra a adesão de cada uma das cidades ao PT - o critério de escolha levou em conta que o partido esteve entre os protagonistas de todas as disputas presidenciais, considerando os votos em primeiro turno dos principais postulantes à presidência da República ao longo dessas duas décadas. 
Venda Nova do Imigrante e Vila Valério: rejeição e apoio ao PT no ES
Venda Nova do Imigrante e Vila Valério: os dois extremos na relação com o PT entre os municípios capixabas Crédito: Foto de Divulgação/Montagem Geraldo Neto
Para as Eleições 2022, o partido continua em evidência com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando, até o momento, as pesquisas de intenção de voto para voltar a ocupar a cadeira no Palácio do Planalto. No Espírito Santo, o PT se juntou ao PSB que pretende reeleger o governador Renato Casagrande, que, assim como Lula, saiu à frente na primeira consulta aos eleitores capixabas
O resultado do atual levantamento confirma a preferência do eleitorado de Venda Nova que, em 2018, foi a cidade que mais votou em Jair Bolsonaro, hoje no PL, para a presidência. Ele disputou o segundo turno com Fernando Haddad (PT),  favorito dos eleitores de Ponto Belo naquele ano.
Na apuração de O Globo, que reúne dados de mais de uma eleição, Vila Valério concentrou 66,16% dos votos ao PT frente aos adversários. Já Venda Nova não passou de 12,43%.  Ponto Belo, embora tenha perdido o posto de município mais alinhado aos petistas no Espírito Santo, permanece com a maioria do seu eleitorado (61,17%) optando pela esquerda no momento de escolher o candidato à presidência. 

Correção

24/07/2022 - 6:30
Na versão anterior do mapa desta reportagem, as cores da legenda não correspondiam ao percentual de rejeição ou apoio ao PT de algumas cidades. O erro foi corrigido

Veja Também

Motociata, culto e café: o que se sabe sobre a visita de Bolsonaro ao ES

ES tem 2,9 milhões de eleitores aptos a votar, 166 mil a mais do que em 2018

TSE rebate 20 falas de Bolsonaro a embaixadores; veja quais são

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PT Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados