Veja mapa das cidades do ES com mais apoio e mais rejeição ao PT

Venda Nova do Imigrante e Vila Valério: os dois extremos na relação com o PT entre os municípios capixabas

Na apuração de O Globo, que reúne dados de mais de uma eleição, Vila Valério concentrou 66,16% dos votos ao PT frente aos adversários. Já Venda Nova não passou de 12,43%. Ponto Belo, embora tenha perdido o posto de município mais alinhado aos petistas no Espírito Santo, permanece com a maioria do seu eleitorado (61,17%) optando pela esquerda no momento de escolher o candidato à presidência.