Veja mapa das cidades do ES com mais apoio e mais rejeição ao PT

A votação nas eleições dos últimos 20 anos no Brasil e, particularmente, no Espírito Santo revela o tamanho do apoio e da rejeição ao PT. Entre os municípios capixabas, o mapa se desenha mais à direita no espectro político, pois a maioria do eleitorado se colocou em uma posição antipetista. A cidade mais alinhada ao Partido dos Trabalhadores é Vila Valério, no Noroeste, e a mais distante das pautas da esquerda é Venda Nova do Imigrante, na região Serrana.
O levantamento foi realizado pelo jornal O Globo, que se baseou nos resultados das eleições em 5.562 municípios do país desde 2002. A partir da apuração dos números oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi elaborado um índice eleitoral que mostra a adesão de cada uma das cidades ao PT - o critério de escolha levou em conta que o partido esteve entre os protagonistas de todas as disputas presidenciais, considerando os votos em primeiro turno dos principais postulantes à presidência da República ao longo dessas duas décadas.
Para as Eleições 2022, o partido continua em evidência com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando, até o momento, as pesquisas de intenção de voto para voltar a ocupar a cadeira no Palácio do Planalto. No Espírito Santo, o PT se juntou ao PSB que pretende reeleger o governador Renato Casagrande, que, assim como Lula, saiu à frente na primeira consulta aos eleitores capixabas.
O resultado do atual levantamento confirma a preferência do eleitorado de Venda Nova que, em 2018, foi a cidade que mais votou em Jair Bolsonaro, hoje no PL, para a presidência. Ele disputou o segundo turno com Fernando Haddad (PT), favorito dos eleitores de Ponto Belo naquele ano.
Na apuração de O Globo, que reúne dados de mais de uma eleição, Vila Valério concentrou 66,16% dos votos ao PT frente aos adversários. Já Venda Nova não passou de 12,43%. Ponto Belo, embora tenha perdido o posto de município mais alinhado aos petistas no Espírito Santo, permanece com a maioria do seu eleitorado (61,17%) optando pela esquerda no momento de escolher o candidato à presidência.
Correção
24/07/2022 - 6:30
Na versão anterior do mapa desta reportagem, as cores da legenda não correspondiam ao percentual de rejeição ou apoio ao PT de algumas cidades. O erro foi corrigido