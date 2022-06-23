Em nova pesquisa, Lula apresenta 47% das intenções de voto; Bolsonaro, 28%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (23). O petista está 19 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), em segundo lugar, que aparece com 28%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 8%.
- Lula (PT): 47%%
- Bolsonaro (PL): 28%
- Ciro Gomes (PDT): 8%
- André Janones (Avante): 2%
- Simone Tebet (MDB): 1%
- Pablo Marçal (Pros): 1%
- Vera Lúcia (PSTU): 1%
Os pré-candidatos Luiz Felipe d'Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (Democracia Cristã), Luciano Bivar (União Brasil) e general Santos Cruz (Podemos) não pontuaram. Brancos e nulo são 7% e não sabem, 4%.
A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o país, e o levantamento foi feito entre 22 e 23 de junho. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 09088/2022.