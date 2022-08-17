Pesquisa Ipec: no ES, Lula tem 42% e Bolsonaro 37% para presidente

O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (17) e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. Considerando a margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores capixabas.
Lula
e Bolsonaro estão distantes do terceiro colocado na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O ex-governador do Ceará Ciro Gomes
(PDT) foi escolhido por 6% dos ouvidos pelo Ipec no Estado.
Em seguida, três nomes aparecem com 1% das intenções de voto: Simone Tebet
(MDB), Vera Lúcia
(PSTU) e Pablo Marçal (Pros). O candidato do Pros deixou a disputa no último dia 15, quando o seu partido decidiu apoiar a candidatura de Lula
. Contudo, a pesquisa Ipec foi a campo antes da retirada do nome dele da disputa eleitoral.
Os candidatos Felipe D'Avila
(Novo), Sofia Manzano
(PCB) e Léo Péricles (UP) foram citados, mas não atingiram 1%, por isso seus nomes aparecem com 0% de intenções de voto na pesquisa estimulada. O Constituinte Eymael
(DC) e Soraya Thronicke
(União Brasil) também estavam na lista apresentada aos entrevistados, mas não foram opção de nenhum deles.
Já o candidato Roberto Jefferson
(PTB) não consta do levantamento, segundo o Ipec, porque no momento de registro da pesquisa ainda não havia informações suficientes sobre a oficialização da candidatura dele. Votos brancos e nulos somam 6%, enquanto os entrevistados que não sabem em quem votar para presidente ou não responderam somam 5% .
Em razão da mudança dos nomes que haviam sido apresentados na primeira sondagem realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, em maio deste ano, não é possível fazer comparação dos dois cenários. No levantamento anterior, nomes como João Doria (PSDB), André Janones (Avante) e Luciano Bivar (União Brasil) ainda constavam como pré-candidatos a presidente.
Na sondagem espontânea – quando não são apresentados os nomes dos candidatos – Lula
e Bolsonaro também aparecem tecnicamente empatados. Lula
foi mencionado por 36% dos entrevistados, enquanto Bolsonaro foi citado por 35%.
Os outros dois candidatos que pontuaram na pesquisa espontânea são: Ciro Gomes, que aparece com 3% das intenções de voto; e Simone Tebet, indicado por 1%. Felipe D'Avila, Pablo Marçal e Vera também foram mencionados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.
Já os candidatos Eymael, Léo Péricles, Sofia Manzano
e Soraya Thronicke
não foram citados pelas pessoas ouvidas na pesquisa. Outros nomes citados que não são candidatos a presidente somaram 1%.
Na pesquisa espontânea, 18% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder em quem votariam para presidente. Outros 7% manifestaram interesse em votar branco ou nulo para o comando do Palácio do Planalto.
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.