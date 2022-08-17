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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: no ES, Lula tem 42% e Bolsonaro 37% para presidente

Na sequência aparece o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT). Confira os números da pesquisa Ipec realizada no Espírito Santo a pedido da Rede Gazeta
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

17 ago 2022 às 19:23

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 19:23

Eleição 2022
Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores do Espírito Santo Crédito: FreePik/Divulgação/Arte Geraldo
A corrida presidencial começa oficialmente polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no Espírito Santo. Na segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec no Estado para as eleições 2022 a pedido da Rede Gazeta, Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro está com 37%. 
O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (17) e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. Considerando a margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores capixabas.
Lula e Bolsonaro estão distantes do terceiro colocado na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) foi escolhido por 6% dos ouvidos pelo Ipec no Estado.

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Em seguida, três nomes aparecem com 1% das intenções de voto: Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros). O candidato do Pros deixou a disputa no último dia 15, quando o seu partido decidiu apoiar a candidatura de Lula. Contudo, a pesquisa Ipec foi a campo antes da retirada do nome dele da disputa eleitoral.
Os candidatos Felipe D'Avila (Novo),  Sofia Manzano (PCB) e  Léo Péricles (UP) foram citados, mas não atingiram 1%, por isso seus nomes aparecem com 0% de intenções de voto na pesquisa estimulada. O Constituinte Eymael (DC) e Soraya Thronicke (União Brasil) também estavam na lista apresentada aos entrevistados, mas não foram opção de nenhum deles.
Já o candidato Roberto Jefferson (PTB) não consta do levantamento, segundo o Ipec, porque no momento de registro da pesquisa ainda não havia informações suficientes sobre a oficialização da candidatura dele. Votos brancos e nulos somam 6%, enquanto os entrevistados que não sabem em quem votar para presidente ou não responderam somam 5% .

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Em razão da mudança dos nomes que haviam sido apresentados na primeira sondagem realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, em maio deste ano, não é possível fazer comparação dos dois cenários. No levantamento anterior, nomes como João Doria (PSDB), André Janones (Avante) e Luciano Bivar (União Brasil) ainda constavam como pré-candidatos a presidente. 

ESPONTÂNEA

Na sondagem espontânea – quando não são apresentados os nomes dos candidatos – Lula e Bolsonaro também aparecem tecnicamente empatados. Lula foi mencionado por 36% dos entrevistados, enquanto Bolsonaro foi citado por 35%. 
Os outros dois candidatos que pontuaram na pesquisa espontânea são: Ciro Gomes, que aparece com 3% das intenções de voto; e Simone Tebet, indicado por 1%. Felipe D'Avila, Pablo Marçal e Vera também foram mencionados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.
Já os candidatos Eymael, Léo Péricles, Sofia Manzano e Soraya Thronicke não foram citados pelas pessoas ouvidas na pesquisa. Outros nomes citados que não são candidatos a presidente somaram 1%.

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Na pesquisa espontânea, 18% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder em quem votariam para presidente. Outros 7% manifestaram interesse em votar branco ou nulo para o comando do Palácio do Planalto. 
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

Especificações técnicas

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