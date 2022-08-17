Pesquisa Ipec: o real tamanho da vantagem de Renato Casagrande

O governador Renato Casagrande lidera a corrida pelo Palácio Anchieta em todos os recortes feitos pelo Ipec Crédito: Divulgação/Arte Geraldo Neto

Ele alcançou 52% das intenções estimuladas de voto. Quando se considera apenas os votos válidos – excluídos brancos, nulos e indecisos – o percentual vai a 68%.

O Ipec também fez esse recorte. É como a Justiça Eleitoral contabiliza o resultado.

Agora, frise-se: Casagrande venceria em primeiro turno, com margem confortável, se as eleições fossem hoje. A votação, entretanto, ocorre no dia 2 de outubro.

É inegável, claro, a ampla vantagem do socialista. Tem, considerando os votos totais, 42 pontos a mais em relação ao segundo colocado mais imediato, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL).

Nos votos válidos, a distância é ainda maior: 55 pontos.

Não se pode comparar este levantamento com o anterior, publicado em maio , em que Casagrande aparecia com 42% das intenções estimuladas (votos totais), no sentido de que não é possível dizer que ele cresceu 10 pontos de lá pra cá.

Isso porque, em maio, o cenário era outro. A pesquisa incluía candidatos que já não estão na disputa e não registrava nomes que entraram no páreo depois.

O senador, assim como o governador, é um representante da centro-esquerda. A candidatura dele dividiria os votos dos eleitores simpáticos a esse segmento.

Manato é um candidato de direita, ligado ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), este de extrema direita.

Contarato, por sua vez, já disse que "sempre foi petista", e é um apoiador do ex-presidente Lula (PT). Dificilmente os eleitores que optariam por Contarato migrariam para o ex-deputado federal.

Outros candidatos de direita, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), e o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), que desistiram de concorrer ao Palácio Anchieta , não tinham muitas intenções de voto a transferir. Um aparecia com 3% e outro com 2%, respectivamente, no primeiro levantamento.

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), embora tenha ressaltado não querer "nacionalizar" a eleição , fez diversos acenos ao eleitor conservador na pré-campanha. Por enquanto, isso não se refletiu em entusiasmo eleitoral.

O mesmo se pode dizer do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD).

Audifax tem 7% no novo Ipec; Guerino, 5%.

Em maio, a coluna registrou que o ex-prefeito da Serra era competitivo. Vai precisar de mais fôlego.

Antes, a coluna destacou que era cedo demais para Casagrande comemorar . Agora, ele pode dar alguns pulos de alegria. Mas treino é treino, jogo é jogo.

VOTOS VÁLIDOS

Renato Casagrande (PSB): 68%

68% Manato (PL): 13%



13% Audifax (Rede): 9%



9% Guerino Zanon (PSD): 6%



6% Capitão Vinicius Sousa (PSTU ): 2%



): 2% Aridelmo (Novo): 1%



1% Cláudio Paiva (PRTB): 1%



1% *O cálculo dos votos válidos exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, considerando para a base de cálculo do percentual somente os votos atribuídos aos candidatos



A campanha começou em 16 de agosto, no último dia de entrevistas da pesquisa. Somente a partir daí os candidatos puderam passar a pedir votos diretamente.

O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV vai ao ar somente no dia 26.

Obviamente, os postulantes ao Palácio Anchieta estavam em polvorosa nas redes sociais há tempos. Isso sem contar o noticiário sobre a pré-campanha.

O eleitor, por sua vez, muitas vezes passa ao largo disso tudo e deixa para pensar na eleição mais perto da data em que deve se dirigir ao local de votação.

A eleição para a Presidência da República é uma exceção. As toalhas de Bolsonaro e Lula são prova disso.

Os adversários, que veem Casagrande em confortável dianteira, têm pouco mais de 40 dias para tentar levar a disputa para o segundo turno.

O governador, como a coluna mostrou , tem a maior aliança partidária, apoio da maioria dos prefeitos e dos deputados. E a máquina pública nas mãos. É um páreo duro de bater.

AS ARMAS DOS ADVERSÁRIOS

Mas a campanha está aí para fazer efeito. Uma mostra disso é que, na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são previamente apresentados aos entrevistados, Casagrande ainda tem vantagem, com 23%. O segundo lugar, Manato, tem 5%. Na espontânea, estamos falando de votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos.

Aí 54% responderam que não sabem ou que preferem não opinar quanto à eleição para o governo do estado.

"(Casagrande) tem vantagem competitiva folgada, mas não está garantida uma vitória no primeiro turno", afirma a CEO do Ipec, Márcia Cavalllari.

"Ele tem uma rejeição que não é alta (...) Se a eleição fosse hoje ele ganharia em primeiro turno, mas não podemos projetar o resultado de hoje para o dia 2 de outubro", ressaltou. "Temos que acompanhar durante a campanha", complementou.

Os concorrentes já apresentaram algumas armas, figurativamente falando. Manato aposta, além da associação ao presidente da República, em um plano de governo com foco nas áreas da saúde e na redução da pobreza.

Guerino, que ficou isolado no quesito alianças, apela à radicalização do discurso para conquistar parte do eleitorado bolsonarista, batendo de frente com Manato. Ele também se mostra como gestor experiente e é um aliado do ex-governador Paulo Hartung.

Capitão Sousa, Aridelmo e Cláudio Paiva seguem com poucas chances.