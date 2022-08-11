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Eleições 2022

Contarato: "Não está definido meu apoio a Casagrande"

O PT, partido do senador, está no palanque do governador, que disputa a reeleição

Públicado em 

11 ago 2022 às 20:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senador Fabiano Contarato no ato pela democracia, na Ufes, nesta quinta-feira (11)
Senador Fabiano Contarato no ato pela democracia, na Ufes, nesta quinta-feira (11) Crédito: Letícia Gonçalves
O senador Fabiano Contarato (PT) quebrou o silêncio sobre a corrida pelo governo do Espírito Santo. Mais ou menos.
Nesta quinta-feira (11), a coluna destacou que, desde que o PT decidiu apoiar a reeleição de Renato Casagrande (PSB) em vez de lançar o parlamentar ao Palácio Anchieta, o petista não se manifestou sobre pedir ou não votos para o socialista.
Mais tarde, nesta mesma quinta, Contarato falou com a coluna. Disse apenas, no entanto, que ainda não se decidiu.
"Eu já conversei com o governador Casagrande, hoje, conversei por telefone. Eu quero me empenhar para ajudar na coordenação da campanha do presidente Lula e dos deputados federais e estaduais. Agora, não está definido ainda claramente o meu apoio ao governador, isso ainda não está decidido", afirmou.
Questionado sobre quais fatores ele leva em consideração para adotar um posicionamento, respondeu o seguinte:
"A questão é mais de identidade mesmo. Não é simplesmente apoiar por apoiar, tem que ter uma identidade, se não vou ser contraditório com aquilo que eu almejo".
"Estou avaliando se vai ter mais pontos de adesão ou não para que eu possa me manifestar sobre esse apoio ou não", complementou.
Contarato parece ser mais à esquerda que Casagrande. A militância do PT estava mais empolgada com a possibilidade de pedir votos para o senador do que para o socialista.

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O parlamentar já disse que sempre foi petista, apesar de ter tido passagens pelo PR (atual Republicanos) e pela Rede. Também é mais engajado na eleição do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto.
O PT, nas negociações para firmar a aliança local com o PSB, pediu mudanças no plano de governo de Casagrande, como a inclusão da previsão de uma renda básica, foco no desenvolvimento regional sustentável e nas pessoas mais vulneráveis.
O governador conta com uma ampla aliança, formada por diversos partidos, entre eles o PP, que está na base do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Mas também conta com outras siglas de esquerda, como PCdoB, PV (estes formam uma federação com o PT) e PDT.
O socialista também tem o apoio da maioria dos prefeitos e dos deputados do Espírito Santo e é quem lidera as pesquisas de intenção de voto.
Para o Senado, a parceria é com Rose de Freitas (MDB), que tenta a reeleição.  Contarato tem mais quatro anos de mandato.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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