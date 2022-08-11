Contarato: "Não está definido meu apoio a Casagrande"

Senador Fabiano Contarato no ato pela democracia, na Ufes, nesta quinta-feira (11) Crédito: Letícia Gonçalves

O senador Fabiano Contarato (PT) quebrou o silêncio sobre a corrida pelo governo do Espírito Santo. Mais ou menos.

Mais tarde, nesta mesma quinta, Contarato falou com a coluna. Disse apenas, no entanto, que ainda não se decidiu.

"Eu já conversei com o governador Casagrande, hoje, conversei por telefone. Eu quero me empenhar para ajudar na coordenação da campanha do presidente Lula e dos deputados federais e estaduais. Agora, não está definido ainda claramente o meu apoio ao governador, isso ainda não está decidido", afirmou.

Questionado sobre quais fatores ele leva em consideração para adotar um posicionamento, respondeu o seguinte:

"A questão é mais de identidade mesmo. Não é simplesmente apoiar por apoiar, tem que ter uma identidade, se não vou ser contraditório com aquilo que eu almejo".

"Estou avaliando se vai ter mais pontos de adesão ou não para que eu possa me manifestar sobre esse apoio ou não", complementou.

Contarato parece ser mais à esquerda que Casagrande. A militância do PT estava mais empolgada com a possibilidade de pedir votos para o senador do que para o socialista.

O parlamentar já disse que sempre foi petista , apesar de ter tido passagens pelo PR (atual Republicanos) e pela Rede. Também é mais engajado na eleição do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto.

O PT, nas negociações para firmar a aliança local com o PSB, pediu mudanças no plano de governo de Casagrande, como a inclusão da previsão de uma renda básica, foco no desenvolvimento regional sustentável e nas pessoas mais vulneráveis.

O governador conta com uma ampla aliança, formada por diversos partidos, entre eles o PP, que está na base do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Mas também conta com outras siglas de esquerda, como PCdoB, PV (estes formam uma federação com o PT) e PDT.

O socialista também tem o apoio da maioria dos prefeitos e dos deputados do Espírito Santo e é quem lidera as pesquisas de intenção de voto.